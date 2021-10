Sélectionneur belge : « La situation de Hazard est très atypique »

Le sélectionneur belge Roberto Martinez a toujours eu des éloges et des mots encourageants à propos d’Eden Hazard. Hazard souffre de blessures depuis qu’il a rejoint le Real Madrid, mais Martinez pense qu’il peut toujours être lui-même, comme il l’a dit dans une interview avec El Larguero de Cadena SER hier soir.

« Hazard se battre pour un Ballon D’Or dans le futur ? Pas question, sa première mi-temps contre la France me donne confiance. C’est vrai que sa situation n’est pas idéale et que ce qui se passe avec lui en Espagne est très atypique, ça nous inquiète tous. C’est le genre de joueur qui a besoin de jouer de grosses minutes pour atteindre sa meilleure condition possible, il était parfait d’un point de vue médical. S’il peut être au niveau qu’il a montré lors des 45 premières minutes contre la France, je suis sûr qu’il nous donnera du succès », a déclaré Martinez.

Hazard a ressenti une légère fatigue musculaire lors de cette pause de la FIFA, mais il semble qu’il ait réussi à échapper à une véritable et grave blessure musculaire. L’attaquant devrait être disponible lorsque Madrid affrontera le Shakhtar la semaine prochaine, mais Los Blancos pourrait également le tenir à l’écart de ce match afin qu’il puisse être frais et prêt à affronter Barcelone à El Clasico, qui se jouera le 24 octobre.