Sélectionneur de la Belgique : « J’ai vu Hazard apprécier à nouveau le football lorsque nous avons affronté la Finlande »

Le sélectionneur belge Roberto Martinez s’est entretenu avec les médias lors de la conférence de presse d’avant-match d’aujourd’hui avant le match crucial de dimanche contre le Portugal. Martinez a été interrogé sur l’attaquant du Real Madrid Eden Hazard et a expliqué comment l’attaquant s’est amélioré depuis le début du tournoi il y a quelques semaines.

« J’ai vu Hazard apprécier à nouveau le football lorsque nous avons affronté la Finlande, et cela ne s’est pas produit depuis très longtemps. Quand Eden est heureux, nous sommes une bien meilleure équipe », a déclaré Martinez.

L’entraîneur espagnol a même admis qu’il était inquiet pour son joueur.

« Je dois admettre que j’étais inquiète parce qu’il ne profitait pas de la vie. Son corps ne réagissait pas comme il réagissait depuis 15 ans et c’est dur. Quand vous êtes un joueur sujet aux blessures, vous avez l’habitude d’avoir ce genre de corps qui peut s’effondrer à tout moment, mais ce n’est pas Eden. Il n’a jamais eu de problèmes de blessures en France et il n’a raté que 20 matchs en huit saisons en Premier League, qui est l’une des ligues les plus exigeantes physiquement au monde », a-t-il expliqué.

Martinez a poursuivi et a révélé que Hazard était très triste il y a quelques mois.

« Il était très triste et déprimé quand je l’ai vu en mars dernier, et à partir de ce moment-là, je pense qu’il a commencé à travailler avec un objectif clair en tête, qui est d’être heureux. Je pense que nous avons eu de la chance avec le moment de sa récupération », a conclu Martinez.