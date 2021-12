Sélections aux Oscars 2022 : Beyoncé, Jay-Z, Billie Eilish, Jonny Greenwood de Radiohead et plus

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a annoncé 10 finalistes pour les Oscars 2022. La liste des courts métrages documentaires comprend Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, Summer of Soul de Questlove (… Ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée) et The Velvet Underground de Todd Haynes.

La catégorie Musique originale comprend deux emplacements chacun pour Jonny Greenwood et Hans Zimmer : le multi-instrumentiste de Radiohead est reconnu pour The Power of the Dog et Spencer, tandis que Zimmer a obtenu des placements en liste restreinte pour Dune et No Time to Die. De plus, Alexandre Desplat a été sélectionné pour The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun et Robert Aiki Aubrey Lowe pour Candyman.

La présélection de la chanson originale comprend « No Time to Die » de Billie Eilish et Finneas, ainsi que le morceau King Richard de Beyoncé « Be Alive ». Comme le note le New York Times, la reconnaissance de la chanson originale donnerait à Beyoncé sa première nomination aux Oscars. Le mari de Beyoncé, Jay-Z, est également en lice pour un Oscar, qui a fait la liste des finalistes de « Guns Go Bang », sa collaboration Harder They Fall avec Kid Cudi et le réalisateur Jeymes Samuel. Cudi a également fait partie de la liste restreinte de la collaboration Ariana Grande « Just Look Up ». Trouvez les listes complètes pour la partition originale et la chanson originale ci-dessous.

L’Oscar 2021 de la meilleure chanson originale est allé à ELLE pour « Fight for You ». Elle a une chance de défendre son trophée car sa chanson Bruised « Automatic Woman » fait partie de la liste restreinte de 2022. Trent Reznor, Atticus Ross et Jon Batiste ont remporté l’Oscar 2021 de la meilleure musique originale pour Soul.

Musique (Partition originale)

Daniel Pemberton – Être le Ricardos

Robert Aiki Aubrey Lowe – Candyman

Nicholas Britell – Ne lève pas les yeux

Hans Zimmer – Dune

Germaine Franco – Encanto

Alexandre Desplat – La Dépêche française de la Liberté, Kansas Evening Sun

Daniel Hart – Le chevalier vert

Jeymes Samuel – Plus ils tombent

Kris Bowers – Le roi Richard

Harry Gregson-Williams – Le dernier duel

Hans Zimmer – Pas le temps de mourir

Alberto Iglesias – Mères parallèles

Jonny Greenwood – Le pouvoir du chien

Jonny Greenwood – Spencer

Carter Burwell – La tragédie de Macbeth

Musique (chanson originale)

Sparks, Adam Driver & Marion Cotillard avec Simon Hedberg – So May We Start (Annette)

Van Morrison – Down to Joy (Belfast)

Brian Wilson & Jim James – Là où j’appartiens (Brian Wilson: Long Promised Road)

HER – Femme automatique (contusionnée)

Cendrillon Original Motion Picture Cast & Idina Menzel – Dream Girl (Cendrillon)

Emilia Jones – Au-delà du rivage (Coda)

Amandla Stenberg – Les Anonymes (Cher Evan Hansen)

Ariana Grande & Kid Cudi – Il suffit de chercher (ne pas chercher)

Sebastián Yatra – Dos Oruguitas (Encanto)

Reba McEntire – Somehow You Do (Quatre bons jours)

Kid Cudi & Jay-Z – Guns Go Bang (The Harder They Fall)

Beyoncé – Be Alive (King Richard)

Billie Eilish – Pas le temps de mourir (Pas le temps de mourir)

Jennifer Hudson – Here I Am (Singing My Way Home) (Respect)

U2 – Votre chanson m’a sauvé la vie (Sing 2)

