Sélections de football du jeudi soir, bonnes affaires DFS et paris sur les accessoires

in

La semaine dernière, nous avons eu les Texans en prime time. Cette semaine, nous recevons les Jaguars. Ce n’est peut-être que la semaine 4, mais Thursday Night Football est déjà au sommet de sa forme.

Les dieux de la programmation ont examiné deux franchises qui ont remporté cinq matchs entre elles et ont décidé que oui, c’est ce que les gens méritent. Les Jaguars ont été aussi mauvais que le veut la tradition, accordant 20 points consécutifs (ou, en quelque sorte, plus) dans chacune de leurs trois défaites cet automne. Viennent ensuite les Bengals, qui sont peut-être en train de franchir un cap mais sont également à moins de 12 jours d’une défaite contre Justin Fields et les Bears – vous savez, l’équipe qui a été historiquement incompétente contre les Browns lors de la troisième semaine.

Un Cincinnati en désavantage numérique n’est qu’un favori à domicile de 7,5 points par rapport à une équipe qui a perdu à deux chiffres chaque semaine en 2021 jusqu’à présent. Les jeunes stars Tee Higgins et Jessie Bates manqueront chacune le match. Joe Burrow n’a totalisé que 379 verges par la passe au cours des deux dernières semaines. Le secondaire du Bengale a été testé exactement une fois cette saison et a accordé 351 verges par la passe à l’incarnation humaine de Pizza Ranch, Kirk Cousins.

Mais cela n’a peut-être pas d’importance parce que Trevor Lawrence est, ouf, en train de le traverser. Ses lancers stellaires à travers des fenêtres serrées ont été éclipsés par le fait qu’il est sur la bonne voie pour 39 interceptions en tant que recrue, un nombre que même Jameis Winston conviendrait d’être excessif. Ce match pourrait être une fusillade entre deux jeunes anciens champions nationaux en devenir. Ou ce pourrait être un match Bengals-Jags.

Vous pouvez envisager de sauter ce jeu comme un acte de soins personnels. C’est parfaitement raisonnable ! Mais si vous êtes pleinement à bord pour un football terrible aux heures de grande écoute, pourrais-je également vous intéresser au match UConn-Vanderbilt de samedi?