Sélections d’experts Suns vs Lakers, cotes, pari prop, pronostics ⋆ .

Alors que nous nous dirigeons vers la dernière ligne droite de la saison NBA, chaque match est important. Ce soir, l’un des plus grands matchs met en vedette les Phoenix Suns qui se battent pour la tête de série de la Conférence Ouest, tandis que les Lakers de Los Angeles se battent pour sortir des matchs de play-in. Il s’agit du troisième et dernier affrontement entre ces équipes au cours de cette saison NBA raccourcie. L’aperçu des choix de paris Suns vs Lakers NBA trouvera les meilleures cotes de paris NBA, vous donnera quelques tendances de paris et affichera les meilleurs choix NBA et pronostics NBA disponibles.

Obtenez un pari sans risque de 2021 $!

Aperçu des paris NBA: choix, cotes et tendances des paris ce soir

Infos sur le jeu Suns vs Lakers

Phoenix Suns (48-19, 22-10 à l’extérieur) vs Los Angeles Lakers (37-30, 18-15 à domicile)

Date: Dimanche 9 mai 2021

Temps: 22 h HNE

Lieu: STAPLES Center – Los Angeles, Californie.

Couverture: NBATV

Les Suns se battent toujours pour la tête de série du classement général de la Conférence Ouest, étant à 1,5 matchs du Jazz. Ils ont une chance de réduire l’écart aujourd’hui, en entrant dans ce match en remportant six de leurs sept derniers matchs. Les Suns vont également pour le balayage de la saison régulière sur les Lakers ce soir également. Devin Booker a été formidable ces derniers temps, marquant plus de 30 points lors de six de ses huit derniers matchs. Awesemo ne prévoit pas que cela se poursuive ce soir, avec Booker actuellement projeté pour 25 points. En raison du bon jeu de l’équipe, Chris Paul a vu ses minutes reculer, jouant sous 30 ans dans trois des cinq derniers matchs. Awesemo projette à nouveau Paul pendant plus de 30 minutes ce soir, cependant.

Alors que les Suns se battent pour la tête de série, les Lakers sont tombés aux jeux de play-in. LeBron James et Dennis Schroder continuent d’être absents pour les Lakers ce soir. Avec eux, Kyle Kuzma est considéré comme douteux, car il souffre d’une blessure au dos. Anthony Davis vient de réaliser un solide double double de 36 points, même si cela n’a pas suffi pour mener les Lakers à une victoire. Les Lakers ont maintenant perdu huit de leurs 10 derniers matchs. Davis devrait diriger l’équipe avec 23 points ce soir, mais il faudra probablement un gros effort de la part de la seule étoile pour donner aux Lakers une chance à domicile.

Suns vs Lakers pariant sur les choix de la NBA + le shopping des cotes de la NBA

En utilisant l’outil OddsShopper d’Awesemo, nous pouvons facilement comparer les cotes NBA pour les paris Suns vs Lakers sur les principaux paris sportifs. Les cotes exprimées sont à partir de 12 h HNE le 9 mai, alors assurez-vous de consulter vous-même l’outil OddsShopper pour obtenir les cotes les plus à jour.

Le dernier contenu de paris sportifs d’Awesemo Odds

Cotes NBA: Moneyline

Soleils: (-300) – William Hill Lakers: (+255) – SugarHouse, DraftKings

Cotes NBA: propagation

Soleils: -7 (-115) – Lakers BetMGM: +7,5 (-110) – PointsBet, William Hill

Cotes NBA: Total de points

Plus de: 214.5 (-115) – BetMGM Moins de: 215 (-105) – PointsBet Suns vs Lakers NBA Betting Trends Phoenix a une fiche de 5-2 contre l’écart (ATS) à ses sept derniers matchs. Le total a battu le dessus dans chacun des cinq derniers matchs des Suns. Les Lakers ont une fiche de 2-7-1 CÉP à leurs 10 derniers matchs. Le total a touché le dessous dans quatre des six derniers matchs des Lakers. Prédiction Suns vs Lakers

Les Suns ont été dominants ces derniers temps, et il y a peu de raisons pour que cela ne continue pas ce soir. Les Lakers sont battus, tandis que Phoenix est relativement en bonne santé et motivé. Les Suns ont une fiche de 18-13-1 contre l’écart sur la route cette saison. Ils ont également une fiche de 33-21-1 contre l’écart chez le favori et de 23-13 contre les équipes de la Conférence de l’Ouest.

Prédiction: Suns -7

Vous recherchez plus de contenu de choix NBA DFS? Nous avons de nombreux articles quotidiens sur le basketball fantastique, des données, des fiches de triche DraftKings et FanDuel et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo NBA DFS.

Besoin de plus d’informations sur les paris sportifs? Consultez la page d’accueil des paris Awesemo.