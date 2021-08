Sélections DFS de la NFL pour la pré-saison : 2e semaine de DraftKings et FanDuel Plays

L’action de la NFL pré-saison DFS Semaine 2 se poursuit avec une liste complète de matchs principaux vendredi soir. Contrairement au DFS normal de la NFL, le prix du DFS de pré-saison de la NFL est fixe. Avec la structure de prix actuelle, le temps de jeu est la variable la plus importante à considérer. Cette répartition analysera chaque équipe et soulignera les avantages potentiels au sein de ces équipes. Assurez-vous de consulter les projections Awesemo NFL DFS et les projections de propriété pour chaque liste de pré-saison. Et pour ceux qui consultent un guide de pré-saison complet, assurez-vous de consulter notre abécédaire de pré-saison.

Choix de la NFL pour la pré-saison DFS : vendredi de la semaine 2

Stratège

Chris Streveler — L’Arizona a décidé de garder Kyler Murray sur le plateau lors de la semaine de pré-saison 1. Verrouillé comme partant, les Cardinals projettent de donner à Murray très peu de course et de point cette pré-saison. Lors de la semaine 1, les cardinaux ont autorisé Colt McCoy et Chris Streveler pour gérer les tâches d’appel de signaux. Dans ce match, Streveler a battu McCoy 48 à 22 alors qu’il jouait principalement avec les troisièmes cordes. Excellente double menace, Streveler a couru 10 fois pour 55 verges au cours de la semaine 1. Il a également complété 12 passes sur 24 pour 107 verges dans les airs. Sa mobilité fait de lui un jeu solide à nouveau lors de la semaine 2. Steveler a également couru pour 720 verges lors de sa dernière saison avec le Dakota du Sud à l’université.

Kyle Shurmur — Avec Washington et Kansas City qui devraient tous deux utiliser quatre quarts, Cincinnati devient la deuxième situation la plus attrayante. Les Bengals portent également quatre quarts, mais Joe Terrier a déjà été exclu et Eric Dungey n’est pas apparu dans les débuts de pré-saison de Cincinnati. Au cours de la semaine 1, Shurmur a dépassé la sauvegarde Brandon Allen 43 à 28. Il a également complété 12 passes sur 19 pour 108 verges sans but. Shurmur a joué son ballon universitaire à Vanderbilt et n’offre rien sur le terrain.

Brandon Allen — Mentionné ci-dessus, Cincinnati est potentiellement une situation de deux quarts vendredi. Allen a joué moins que Shurmur en tant que sauvegarde retranchée, mais pourrait voir plus de temps ce soir. Allen a joué son ballon universitaire en Arkansas, où il a lancé pour 3 440 verges lors de sa dernière saison. Allen offre un peu plus de mobilité que Shurmur, ce qui lui donne un sol en DFS. Il a complété 7 des 10 passes pour 77 verges au cours de la semaine 1, tout en ajoutant 13 verges au sol.

Revenir

Chris Evans – Les quatre équipes sont sur le projet d’ardoise du vendredi pour utiliser cinq demis offensifs. Cependant, Cincinnati pourrait jouer avec une distribution de touches plus étroite. Dans leur premier match, Joe Mixon et Samaje Perine n’a reçu que quatre snaps chacun. Cela a permis à Evans de dépasser Jacques Patrick 33 à 30. Notamment, Pooka Williams n’a pas joué, mais il projette de le faire ici. Quoi qu’il en soit, les Bengals ont passé un jour trois à choisir Evans. Evans est un porteur de ballon de 5 pieds 11 pouces et 211 livres, qui a joué son ballon universitaire au Michigan. La meilleure saison d’Evans est survenue en 2017, lorsqu’il a couru pour 685 verges en 135 courses. Il a également eu 49 réceptions en carrière avec les Wolverines.

Jaret Patterson — Washington a réduit la graisse de la liste en coupant Lamar Miller cette semaine. Maintenant à cinq dos, l’équipe de Football projette de répartir le travail entre Antonio Gibson, JD McKissic et Peyton Barbier tôt dans le jeu. Présentant un cas pour battre Barber, la recrue Patterson a porté dix fois pour 40 verges au cours de la semaine 1. Il a également ajouté quatre réceptions pour 30 verges supplémentaires. Patterson a joué son ballon universitaire à Buffalo et ne mesure que 5 pieds 6 pouces et 195 livres. Cependant, il a déjà dépassé Jonathan Williams 27 à 9 dans leur premier match. Il devrait recevoir à nouveau de nombreuses opportunités ici.

Jerick McKinnon — Contrairement aux équipes énumérées ci-dessus, Kansas City utilisera en fait les cinq arrières de sa liste. Clyde Edwards-Helaire et Darrel Williams joué respectivement 10 et sept snaps au cours de la semaine 1. Ce nombre ne devrait qu’augmenter. Cependant, Kansas City continue d’organiser une compétition pour la troisième place de porteur de ballon entre McKinnon et Darwin Thompson. Au cours de la semaine 1, McKinnon a joué 15 snaps contre 13 pour Thompson. McKinnon a mieux joué au camp jusqu’à présent et a couru 19 verges en trois courses au cours de la semaine 1. Il a également reçu trois cibles. Cependant, Thompson a lui-même reçu quatre portées et une cible, ce qui en fait une évaluation globale difficile. McKinnon obtient un avantage limité sur la base de rapports de camp positifs.

Jonathan Ward — Comme Kansas City, l’Arizona prévoit d’utiliser les cinq porteurs de ballon au cours de la semaine 2. Chase Edmonds reçu 11 clichés au cours de la semaine 1 et James Conner a maintenant été activé de la liste de réserve COVID-19. Jonathan Ward a en fait dépassé Eno Benjamin 23 à 19 au cours de la semaine 1, ce qui rend cette situation difficile à évaluer. Ward a également dépassé Benjamin 10-5. Ward est un dos de 6 pieds et 206 livres, qui a joué son ballon universitaire à Central Michigan. Il a parcouru plus de 1 000 verges au sol en deux saisons, tout en attrapant 98 ballons en carrière à l’université. Ward et Benjamin sont tous deux des options GPP.

Récepteur large

Rondale Moore — Contrairement à l’arrière-champ, Arizona prévoit de jouer avec le moins de récepteurs en bonne santé de cette liste. DeAndré Hopkins et AJ Vert continuer à s’asseoir avec des blessures et Andy Isabelle reste sur la liste de réserve COVID-19. Une recrue de Purdue, Moore a d’abord éclaté en tant que véritable étudiant de première année avec plus de 1 000 verges de réception. Seulement 5 pieds 7 pouces, 181 livres, Moore a joué principalement dans la fente pour commencer la pré-saison. La recrue a vu 23 snaps, quatre cibles et deux portées, qu’il a transformées en 39 yards. Son faible ADOT, lui donne un sol solide pour la pré-saison DFS.

KeeSean Johnson — Malgré une forte chance de faire partie de l’équipe, Kee Sean Johnson a joué 53 snaps pour l’Arizona au cours de la semaine 1. Il n’a attrapé qu’une des trois cibles pour 15 mètres, mais il devrait continuer à jouer un rôle élevé au cours de la semaine 2.

André Baccellia — Joueur non repêché de deuxième année à Washington, Baccellia mesure 5 pieds 10 pouces et 175 livres pour l’Arizona. Il n’a produit que 1 183 verges combinées en quatre ans avec Washington, mais il a réussi un tiret de 4,28 à 40 verges lors de sa journée professionnelle. Baccellia a joué 48 snaps au cours de la semaine 1 et a transformé cinq cibles en deux réceptions pour 14 verges. Il joue probablement un peu moins avec les partants qui devraient jouer plus. Cependant, la liste épuisée de l’Arizona rend la plupart des récepteurs solides.

Trenton Irwin — Cincinnati projette de jouer avec neuf receveurs en bonne santé ce soir. Cependant, Ja’Marr Chase, Tee Higgins et Tyler Boyd devraient tous recevoir des clichés limités. Largement rapporté tout au long du camp d’entraînement, Trenton Irwin et Trente-Taylor se battent pour le rôle de slot de sauvegarde à Cincinnati. Irwin a bien joué tout au long du camp et a enregistré trois attrapés pour 35 verges sur cinq cibles lors du premier match de Cincinnati. Irwin a joué son ballon universitaire à Stanford, où il a enregistré 60 attrapés pour 685 verges en tant que senior en 2018. Il mesure 6 pieds 2 pouces et 205 livres.

Stanley Morgan — Autre joueur en lutte pour une place dans la liste à Cincinnati, Morgan devrait à nouveau bénéficier d’un tableau de faible profondeur. Morgan a attrapé deux des trois cibles pour 16 verges à ses débuts, mais ses 26 clichés se sont classés deuxième parmi les receveurs des Bengals. Morgan a payé son ballon universitaire au Nebraska, où il a totalisé 1 990 verges au cours de ses deux dernières saisons. Morgan mesure 6 pieds 1, 195 livres et devrait jouer à la limite.

Dyami Brown — Un choix de troisième ronde au repêchage de cette année, Dyami Marron a joué 25 snaps lors de ses débuts en pré-saison. Brown a couru principalement avec la deuxième équipe, mais il a tout de même transformé quatre cibles en deux réceptions pour 16 verges. Brown est un brûleur de 6 pieds 1 pouces et 185 livres, qui a joué son ballon universitaire en Caroline du Nord. Il a parcouru plus de 1 000 verges à chacune de ses deux dernières saisons.

Dax Milne — Un choix de septième ronde parmi BYU, Dax Milne continue de se battre pour une place sur la liste. Il a joué 29 snaps lors des débuts de pré-saison de Washington. Milne a réussi deux des quatre cibles pour 16 verges de réception. Milne n’a été productif qu’un an à l’université, mais il a attrapé 70 balles pour 1 188 verges en 2020 avec BYU.

Fontaine Daurice — Kansas City projette de jouer avec les récepteurs les plus sains de cette liste. Cependant, Tyreek Hill, Mecole Hardman, Byron Pringle et Demarcus Robinson ne devrait pas voir beaucoup de clichés. Fontaine Daurice a mené les receveurs larges de Kansas City avec 30 snaps au cours de la semaine 1. Impressionnant tout au long du camp, Fountain a transformé six cibles en quatre réceptions pour 38 verges de réception. Il a déjà travaillé avant Cornell Powell et Gehrig Dieter sur la carte de profondeur. Bien qu’il s’agisse d’une situation surpeuplée, Fountain est le favori pour mener Kansas City à recevoir à nouveau au cours de la semaine 2.

Fin serrée

Jody Fortson — Kansas City jouera ce match avec seulement quatre bouts serrés sains. Travis Kelce et Blake Bell sont déjà verrouillés dans cette liste. Kelce et Bell ont joué respectivement six et sept snaps au cours de la semaine 1. Cela devrait à nouveau permettre Jody Fortson et Noé Gris dominer les clichés. Largement considéré comme le meilleur joueur tout au long du camp, Fortson a joué 35 snaps lors des débuts de Kansas City. Il a attrapé trois des cinq cibles pour 32 verges. Fortson est plus récepteur que l’ailier rapproché assis 6 pieds 6 pouces, 23o livres. Il a joué son ballon universitaire à Valdosta State, où il a attrapé 14 balles pour 217 yards en 2018. Noter: Fortson est désigné comme WR sur DraftKings et seulement comme TE sur FanDuel.

Noé Gris — Bien que Gray ait déçu au camp par rapport à Fortson, il a quand même reçu de nombreuses opportunités. Les Chiefs ont repêché Gray au cinquième tour de Duke après avoir attrapé 51 balles pour 392 verges en 2019. Gray mesure 6 pieds 3 pouces, 240 livres et a joué 33 snaps lors des débuts de Kansas City. Alors qu’il a attrapé moins sur deux cibles, il devrait à nouveau recevoir de nombreuses opportunités au cours de la semaine 2.

Thaddeus Moss — Les Bengals ont cinq bouts serrés en bonne santé dans leur alignement, mais Échantillon tiré et CJ Ouzomah continuer à recevoir le traitement de démarrage avec respectivement trois et cinq boutons-pression dans l’ouvre-porte. Ailier rapproché de Burrow à l’université, Moss a joué 36 snaps lors du premier match de l’équipe. Il a attrapé l’une des deux cibles pour 14 verges dans le match. Moss a attrapé 47 balles pour 570 verges lors de sa dernière saison à l’université. Il mesure 6 pieds 3 pouces et 249 livres.

John Bates — Washington est également assez mince à l’extrémité serrée avec Temarrick Hemingway mis à l’écart avec une commotion cérébrale. Contrairement aux chefs, Logan Thomas jouera toujours des snaps modérés. Il en a reçu 14 au cours de la semaine 1. À partir de là, l’équipe de football a encore quatre extrémités serrées en bonne santé, dont Bates. Caleb Wilson a été signé plus tôt dans la semaine, il ne devrait donc pas trop en tenir compte. Quoi qu’il en soit, l’équipe de football devrait continuer à évaluer sa recrue John Bates, qui a joué 24 snaps au cours de la semaine 1. Une recrue de Boise State, Bates a attrapé sa seule cible pour 19 verges au cours de la semaine 1. Debout à 6 pieds 5 pouces, Bates a capté 22 balles pour 273 verges en 2019 avec les Broncos.

Ross Travis — L’Arizona jouera ce match avec les extrémités serrées les plus saines avec six. Cependant, les cardinaux ont donné Ross Travis 32 snaps lors de leur premier match de pré-saison. Ancien joueur de basket-ball universitaire à Penn State, Travis continue d’apprendre la position de fin de course serrée. Travis n’a pas atteint son seul objectif au cours de la semaine 1, et voit probablement moins d’opportunités que les extrémités serrées mentionnées ci-dessus. Il n’est pris en considération que dans les GPP.

