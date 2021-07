Sélections et statistiques PGA DFS pour l’Open 3M cette semaine ⋆ 10z viral

Avoir une variété de points de vue et de points de données peut être à la fois une malédiction et une bénédiction. Dans cet article sur les conseils de golf DFS, je passe au crible toutes les données et vous donne les meilleurs choix sous les quatre angles statistiques qui composent PGA DFS. Cette semaine, le PGA Tour se dirige vers les Twin Cities pour la troisième représentation de l’Open 3M. Examinons en profondeur les statistiques qui comptent le plus et quels joueurs correspondent à ces moules pour nos choix PGA DFS sur DraftKings et FanDuel cette semaine.

Choix de la PGA DFS cette semaine : 3M Open

Il y aura 156 golfeurs au départ pour le 3M Open et beaucoup de changements étant donné le British Open la semaine dernière. Déjà quelques grands noms se sont retirés, comme Brian Harman, tandis que Robert MacIntyre a été ajouté au champ. Parmi les noms sur le terrain cette semaine, seuls deux n’ont pas participé à un événement professionnel enregistré au cours des 11 dernières semaines : Salle Ryan et Brent Snyder.

Formulaire récent

Mito Pereira tire le meilleur parti de ses départs via la promotion du champ de bataille du Korn Ferry Tour, terminant cinquième au Barbasol la semaine dernière. Il s’agissait de son cinquième top 10 au cours des 11 dernières semaines sur les deux tournées. Il n’a également raté qu’une seule coupe lors de ses débuts sur le PGA Tour, montrant pas mal d’avantages dans sa jeune carrière. Louis Oosthuizen, qui est toujours sur le terrain au moment de la rédaction, mène une liste de cinq noms qui ont obtenu trois top-10 au cours des 11 dernières semaines ; Luke List, Steve Stricker, Hank Lebioda et Troy Merritt sont les autres. Merritt, cependant, a raté la coupe au cours de chacune des deux dernières semaines après avoir perdu en séries éliminatoires il y a trois semaines.

Lebioda et Stricker sont rejoints par MacIntyre, Jhonattan Vegas et Kyle Stanley comme les cinq seuls golfeurs sur le terrain à avoir six départs et six coupes dans cet ensemble de données.

Forme récente négative

Cela a été un peu difficile pour Grayson Murray et Martin Formateur dernièrement, sept coupes manquantes au cours des 11 dernières semaines. Le formateur n’a fait aucune coupe pendant cette période. Matt chaque est dans le même camp que Trainer mais a fait les manchettes ces derniers temps après avoir jeté son putter dans l’étang lors de l’événement Barbasol de la semaine dernière, puis s’être retiré avec une blessure au dos. Dylan Frittelli est sorti de son brouillard la semaine dernière avec un top cinq au British Open, mais il avait raté six de ses sept dernières coupes avant la semaine. Harry Higgs est dans un bateau similaire, manquant trois de suite et six de ses huit derniers. Cependant, il a un top cinq dans un majeur mélangé.

Meilleurs choix PGA DFS basés sur la forme récente Robert MacIntyre (9 000 $) Hank Lebioda (7 900 $) Mito Pereira (7 600 $) Jhonattan Vegas (7 500 $)

Historique du cours : TPC Twin Cities

Il n’y a que deux années de données à observer ici, l’événement commençant en 2019. Cette année-là, il a été remporté par Matthieu Wolff, qui est l’un des trois golfeurs à figurer dans le top 25 chaque année. Les deux autres sont Charles Howell III et Tony Finau. Finau a de nouveau réussi à se tailler une place dans un tournoi majeur, mais n’a jamais vraiment été un facteur à aucun moment du tournoi.

Onze autres golfeurs se sont qualifiés au cours de chacune des deux dernières années : Lebioda, Frittelli, Cameron Triangle, Richy Werenski, Pat Perez, Tom Hoge, Brice Garnett, Denny McCarthy, Patton Kizzire, Jason Dufner et Burgoon de Bronson.

Dernier contenu négatif PGA DFS

Seuls deux golfeurs l’ont joué deux fois ici et ont raté la coupe à chaque fois : Chesson Hadley et Wes Roach. Roach a fait ses cinq dernières coupes, donc quelque chose devra donner cette semaine.

Cliquez ici pour le lien de la feuille google.

Meilleurs choix PGA DFS basés sur l’historique du cours Tony Finau (10 700 $) Matthew Wolff (9 700 $) Charles Howell III (7 700 $)

Coups gagnés

Les points forts de Finau et Wolff proviennent généralement d’une longue balle avec des jeux de fer solides à supérieurs à la moyenne. Ce seront deux des principaux points focaux cette semaine.

T-shirt Strokes Gained au vert

Keegan Bradley Tony Finau Dustin Johnson Sergio Garcia Patrick Reed Bubba Watson Doug Ghim Louis Oosthuizen Chris Kirk Emiliano Grillo Jhonattan Vegas

T-shirt Strokes Gained Off

Sergio Garcia Jhonattan Vegas Bubba Watson Cameron Champ Luke List Dustin Johnson Charles Howell III Keith Mitchell Tom Lewis Cameron Davis Coups gagnés en approche Keegan Bradley Matthew NeSmith Emiliano Grillo Stewart Cink Doug Ghim Chez Reavie Cameron Percy Russell Knox Tony Finau Kyle Stanley Coups gagnés autour de Green Fabian Gomez Tony Finau Louis Oosthuizen Rickie Fowler Patrick Reed Byeong Hun An Chris Kirk Dylan Frittelli Wyndham Clark Robby Shelton

Écrasez vos concours PGA DFS avec des outils et des données du #1 DFS Player

Coups gagnés Putting Louis Oosthuizen Brendon Todd JT Poston Chesson Hadley Patrick Reed Kristoffer Ventura Rhein Gibson Brian Harman Patton Kizzire Hunter Mahan Brice Garnett

Pour les coups annuels gagnés en rangs, cliquez ici.

se

Meilleurs choix PGA DFS basés sur les coups gagnés Dustin Johnson (11 300 $) Emiliano Grillo (9 300) Keegan Bradley (8 800 $)

Statistiques de la vieille école

L’accent sera mis davantage sur la frappe de balle cette semaine, car le parcours donnera de nombreux looks d’oiseau avec des tirs de qualité sur les deux premiers.

Proximité

Emiliano Grillo Kyle Stanley Vaughn Taylor Doug Ghim Chez Reavie Russell Knox Cameron Percy Hank Lebioda Chris Kirk Brian Stuard

Distance de conduite

Ryan Brehm Cameron Champ Dustin Johnson Matthew Wolff Sergio Garcia Wyndham Clark Brandon Hagy Keith Mitchell Luke List Jhonattan Vegas

brouillage

Hank Lebioda Charles Howell III Brian Harman Doug Ghim Cameron Tringale Aaron Baddeley Louis Oosthuizen Scott Stallings Andrew Putnam Pat Perez Chris Kirk

Putting 15-20 verges Aaron Baddeley Rafael Campos Brendon Todd Ryan Moore Matthew Wolff Brandt Snedeker Pat Perez Cameron Tringale Mark Hubbard Patrick Reed Patton Kizzire Birdie or Better Patton Kizzire Cameron Davis Patrick Reed Dustin Johnson Cameron Tringale Tony Finau Emiliano Grillo Stewart Cink Matthew Wolff Maverick McNealy Sergio Garcia

Cliquez ici pour afficher dans Google Sheets.

Meilleurs choix PGA DFS basés sur une analyse statistique Cameron Tringale (9 500 $) Maverick McNealy (8 400 $) Doug Ghim (7 900 $)

