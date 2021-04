Selena est toujours la reine du Tex-Mex 26 ans après son meurtre

Il y a 26 ans, le monde du divertissement était en deuil. Selena Quintanilla, la célèbre star tex-mex, avait été assassinée.

Yolanda Saldívar, la présidente de son fan club, a été mise à l’abri dans un camion pointant une arme sur sa propre tempe, avec la même arme avec laquelle elle a tiré sur la chanteuse minutes.

La police a tenté de négocier avec l’agresseur, qui a menacé de se tirer une balle. À l’hôpital de Corpus Christi, dans l’État du Texas, Selena est décédée. La chanteuse avait 23 ans, avait récemment remporté son premier Grammy et sa carrière était en plein essor au Mexique et aux États-Unis. Ce 31 mars 1995, sa légende a commencé.

Les soirs de fête, dans les bars, les clubs et à la maison, la musique de La Reina del Tex-Mex résonne plus que jamais. Le garçon de l’appartement 512, je n’en ai plus, La carcacha, Bidi Bidi Bom Bom, sont parmi les sujets les plus populaires sur les plateformes numériques.

À ce jour, sa vidéo Forbidden Love, sortie un an avant sa mort, a été vue 137 millions de fois. Sur Spotify, chaque mois, trois millions de comptes diffusent sa musique, Como la flor dépasse les 71 millions de vues.

«En gros, je pense qu’il n’y a aucun Mexicain qui n’ait pas écouté Selena, nous avons grandi en écoutant ses chansons à la radio, à la télévision, dans les foires, partout. Elle est devenue une artiste internationale », raconte Pantera, guitariste du groupe Jenny and the Mexicats, l’un des groupes qui a participé il y a deux ans au festival Fiesta de la Flor qui a rendu hommage à Selena in Corpus Cristi, et qui a récemment enregistré la chanson Si une fois à la demande de la famille Quintanilla.

Si une fois, c’était l’un de ses plus grands succès. La chanson est devenue une référence dans sa carrière et de nombreuses voix ont interprété leur propre version. Alicia Villareal a enregistré la chanson pour un hommage en 2005; Ivy Queen a inversé la chanson avec un son reggaeton la même année; et le duo de DJ’s Play-N-Skillz, sorti des versions en espagnol et en spanglish réunissant des artistes urbains tels que Wisin ou Becky G, réussissant à le positionner dans les charts latins du Billboard aux États-Unis.

Selena Quintanilla est née le 16 avril 1971 à Lake Jackson, au Texas. Fille d’Abraham Quintanilla et de Marcella Zamora, elle débute sa carrière à l’âge de dix ans, au sein de Selena y Los Dinos, avec ses frères AB et Suzette Quintanilla.

Il a enregistré cinq albums, Dreaming of you étant le dernier qu’il a fait et qui est sorti à titre posthume trois mois et demi après son départ.