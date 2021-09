Selena Gomez a fait que tout le monde dans cette série se maquille avec Rare Beauty

La maquilleuse The Only Murders In The Building a utilisé « spécifiquement le fond de teint Liquid Touch Weightless et Liquid Touch Brightening Concealer“, a déclaré Jackie Risotto. “Il a une excellente couverture, il avait fière allure devant la caméra.” Il a appliqué cette combinaison à Selena, Steve Martin et Martin Short, les acteurs principaux de la série, mais aussi au reste de la distribution et des figurants, a-t-il déclaré à Popsugar.

Pour ajouter un blush qui dure au fil des heures, elle a utilisé Fard à joues crème fondant Rare Beauty Stay Vulnerable. “Il est très bien pigmenté et vous pouvez vraiment construire, vous pouvez donc donner un léger blush sur les joues ou vous pouvez vraiment le mettre en valeur et lui donner un aspect plus vibrant”, a-t-elle commenté sur le blush qui en fait, est étanche, le premier du genre.