Selena Gomez a répondu à l’utilisateur de TiKTok qui a remis en question sa blague sur l’alcool. Oui, plus personne n’a le sens de l’humour…

Il s’avère que mardi 30 novembre, l’actrice et chanteuse a posté une réaction à un clip vidéo d’une femme médecin expliquant ce que signifie boire beaucoup ou de manière excessive.

« Le CDC définit la consommation excessive d’alcool comme 15 verres ou plus par semaine pour les hommes », a expliqué le Dr Dawn Bantel alors que Selena réagissait. « Et 8 verres ou plus par semaine pour les femmes. »

@selenagomez # duo avec @drdawnbantel c’est une blague son original – Dr. Dawn Bantel, NMD

La deuxième partie de la vidéo a fait passer l’expression sur le visage de Selena d’intriguée à nerveuse, et tandis que le chanteur de « Come and Get it » a placé dans la vidéo : « C’est une blague », eh bien, certains n’ont pas compris.

Bien sûr, quelqu’un est sorti et a commenté :

« Ensuite, une de vos meilleures amies vous donne son rein et vous continuez à boire excessivement. Enfer Selena. «

D’après E! News, après avoir vu le message, le chanteur de 29 ans a répondu : « C’était une blague stupide. » Plus tard, ses partisans l’ont soutenue, avec l’un d’eux en disant: « Le fait que vous deviez dire que c’est une blague (petit visage mendiant) … Je t’aime. »

Donc, puisque Selena a une greffe de rein, elle ne peut pas faire de blagues sur l’alcool parce que – pour certains – cela signifie qu’elle admet qu’elle boit beaucoup… Quoi ? Personne n’a plus le sens de l’humour ? Ah… d’accord ! D’accord.

En août, Selena a critiqué la série ‘The Good Fight’ parce qu’ils ont fait une scène où ils font un commentaire sur sa greffe, ce qui pour elle était une blague de mauvais goût.

Quoi qu’il en soit, Selena Gomez a répondu à TiKToker qu’elle remettait en question sa blague sur l’alcool.