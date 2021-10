Selena Gomez adopte une nouvelle coupe de cheveux pour l’automne

Selena Gomez change de look ! La chanteuse de 29 ans a montré son nouveau bob élégant sur TikTok lundi, un changement par rapport aux serrures auparavant plus longues qu’elle portait. Demandant aux fans de la rejoindre mardi pour une soirée de veille virtuelle pour le dernier épisode de l’émission Hulu Only Murders in the Building, les fans de Gomez adoraient le nouveau « faire » dans les commentaires, le comparant à son look similaire en 2017.

La chanteuse « Come & Get It » a arboré une grande variété de couleurs et de styles de cheveux au fil des ans, allant même jusqu’à devenir blonde récemment dans un mouvement qu’elle a dit à Vogue le mois dernier était « le meilleur moment ». Elle a poursuivi: « Je pense que je suis définitivement plus un personnage quand je suis blonde. J’avais l’impression que je pouvais faire des looks fous avec mes cheveux, je pouvais, vous savez, essayer de nouvelles choses avec mon maquillage et c’était tellement amusant. Je pense que pendant un moment, c’était difficile à suivre. Mais oui, je ne sais pas, je me sentais tellement cool et nerveux, et c’était juste une phase entière que j’ai traversée. Honnêtement, je suis absent ça, je ne vais pas mentir. La blonde Selena n’est pas partie pour toujours. »

@Selena Gomez Seuls les meurtres dans le bâtiment regardent la fête du 19/10 à 18h00 PST ! son original – Selena Gomez

Gomez a également canalisé ses énergies créatives dans son personnage dans Only Murders in the Building, qu’elle a produit et joué par la direction avec Steve Martin et Martin Short. Elle a partagé en août lors de la tournée de presse estivale de la Television Critics Association qu’elle regrettait d’avoir passé tant de ses jeunes années sur Disney Channel, où elle a joué dans Wizards of Waverly Place jusqu’en 2012.

« J’ai cédé ma vie à Disney à un très jeune âge et je ne savais pas ce que je faisais », a répondu Gomez lorsqu’on lui a posé des questions sur l’expérience de la réalisation de sa première émission de télévision depuis la fin de Wizards. « Ce que je dirais, c’est que le niveau de sophistication du matériau est la première raison pour laquelle j’ai voulu faire cela. » Enfant, Gomez a admis qu’elle « ne savait pas quoi [she] faisait », le décrivant comme « courir partout sur le plateau », mais sur Only Murder in the Building, elle se sentait plus comme une éponge essayant de « s’imprégner de toute la sagesse » qu’elle pouvait. « C’est vraiment agréable d’être de retour à la télévision et c’est agréable d’être présenté comme mon âge réel, ce qui n’arrive jamais », a noté Gomez.