Malheureusement, si tout est légitimement le cas, nous ne savons certainement pas pourquoi le renouvellement du contrat d’Adam Cole n’a pas encore été solidifié avec la WWE. L’argent peut toujours être un facteur dans ces situations, bien sûr, et c’est apparemment la raison pour laquelle des superstars comme Braun Strowman et Lana ont été supprimées […] More