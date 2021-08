Selena Gomez appelle le bon combat après le spectacle fait référence à la transplantation d’organes

in

Après que Selena Gomez ait riposté à The Good Fight, elle a remercié sa légion de fans de l’avoir soutenue, car beaucoup d’entre eux se sont rapidement tournés vers les médias sociaux pour appeler la série comme ils l’ont fait pour Saved By the Bell. (Peacock a supprimé les blagues incriminées de l’épisode applicable peu de temps après le contrecoup, nous verrons donc comment Good Fight gère les choses.) Elle a également inclus un lien dans son fil de discussion sur lequel les fans peuvent s’inscrire pour devenir donneur d’organes, donc ils peuvent aider à sauver les autres tout comme elle a été sauvée.