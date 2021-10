Selena Gomez bourrant son sac YSL plein de Snickers est une humeur totale

Vous n’avez pas besoin d’attendre Halloween pour obtenir votre dose de bonbons. Il suffit de demander Selena Gomez.

Le jeudi 28 octobre, la star de Only Murders in the Building a été aperçue en train de porter des barres Snickers dans son sac à main de créateur alors qu’elle quittait un événement presse à Los Angeles – un geste super pertinent pour ceux d’entre nous toujours d’humeur grignotine.

Après avoir travaillé à Hollywood pendant près de 20 ans, il est clair que Selena sait se préparer à toutes les occasions.

L’air glamour avec son tout nouveau bob, Selena portait une robe bordeaux de Self-Portrait qui présentait un décolleté plongeant et des embellissements de boutons. Elle a accessoirisé son look avec un sac à main en cuir verni d’Yves St. Laurent qui servait également de porte-barres de chocolat chic et de mules à bout ouvert.

Selena a précédemment partagé que le chocolat était l’un de ses « essentiels » à avoir sous la main lors d’une tournée, avec Hot Cheetos.

Ce n’est un secret pour personne, Selena est une gourmande. Après tout, l’émission de cuisine à succès de la chanteuse « Lose You to Love Me », Selena + Chef, en est maintenant à sa troisième saison sur HBO Max.