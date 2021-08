Selena Gomez clarifie l’air sur ses commentaires sur Disney avant la première du nouveau Hulu Show

Selena Gomez a fait d’énormes progrès dans sa carrière et se prépare actuellement pour la première de sa nouvelle série Hulu, Only Murders In the Building, qui met également en vedette Steve Martin et Martin Short. Cependant, son passé en tant que star de Disney Channel reste un sujet de discussion et, interrogée à ce sujet récemment, elle a partagé des réflexions assez honnêtes. Lors d’un récent panel de la Television Critics Association pour l’émission Hulu, Gomez a déclaré qu’elle avait “signé” sa vie à Disney à un jeune âge. Ses commentaires semblaient donner aux fans l’impression qu’elle, comme certaines de ses collègues stars de Disney, regrettait ses choix de début de carrière. Mais maintenant, l’ancienne enfant star nettoie l’air.