Selena Gómez créera du contenu en espagnol pour la nouvelle plateforme de streaming d’Univisión – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La chanteuse américaine Selena Gómez créera du contenu en espagnol pour la nouvelle plateforme de streaming d’Univisión, comme l’a révélé la chaîne de télévision, dans un communiqué.

Nous avons déjà vu Selena Gómez jouer le rôle de productrice, cependant, cette fois, nous la verrons créer du contenu pour le public hispanophone.

Ce mardi, le réseau Univisión a révélé un partenariat avec Selena Gómez.

La chanteuse de 29 ans produira « Mi Vecino, el Cartel », sa première série en espagnol en tant que productrice, avec sa société July Moon Productions et Blackfi.

Le programme télévisé sera disponible sur la plate-forme de streaming ‘Video On Demand’ d’Univision.

La série télévisée produite par Selena Gomez sortira l’année prochaine.

La série en langue espagnole, dans laquelle Selena Gómez assumera le rôle de productrice, est une série documentaire sur de vrais crimes.

L’œuvre de Selena Gómez racontera l’histoire d’un meurtre survenu au Texas ; celui de Juan Jesús Guerrero Chapa, ancien avocat spécialisé dans le trafic de drogue et informateur du gouvernement des États-Unis.

Rappelons que récemment Univisión a également révélé une alliance avec le comédien et producteur Eugenio Derbez.

Après l’annonce du lien avec le Mexicain, la chaîne de télévision a révélé que son objectif est d’offrir le meilleur contenu en espagnol, à travers la déclaration dans laquelle elle parlait de l’alliance avec Selena Gómez.

« Alors que nous construisons la plus grande plate-forme de streaming en espagnol au monde, l’une de nos priorités est d’apporter des voix diverses et d’investir dans des narratrices latines », a déclaré Rodrigo Mazón, vice-président exécutif et directeur de ‘Video On Demand’ chez Univisión.

« Nous sommes fiers d’accueillir Selena Gomez sur notre liste de créateurs acclamés qui nous aideront à créer le meilleur contenu original en langue et culture », a-t-il ajouté.