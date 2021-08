Selena Gomez déchire la blague de la greffe de rein du bon combat ⋆ 10z viral

in

Selena Gomez a appelé la série Paramount + The Good Fight pour avoir fait une blague faisant référence à sa greffe de rein.

Au cours d’une scène du quatrième épisode de la cinquième saison de la série, le personnage de Liz, interprété par Audra McDonald est sollicité pour réaliser une lecture de sensibilité pour un comédien.

L’assisigment provoque une conversation sur l’impact de la culture sur la comédie, dans laquelle Jay, joué par Nyambi Nyambi, questions sur les sujets qui ont été jugés trop controversés pour en plaisanter.

Les personnages plaisantent en disant que “la greffe de rein de Selena Gomez” est l’un des sujets interdits, mettant en colère les fans de la chanteuse, qui ont finalement eu la tendance “Respect Selena Gomez” en ligne.

La boutade a attiré l’attention de Gomez, qui s’est également adressé à Twitter pour condamner la ligne :

Mes fans me soutiennent toujours. JE T’AIME. Si vous êtes en mesure de vous inscrire pour être un donneur d’organes https://t.co/4GSEiHEfEf – Selena Gomez (@selenagomez) 3 août 2021

“Je ne sais pas comment écrire des blagues sur les transplantations d’organes pour les émissions de télévision est devenu une chose, mais malheureusement, c’est apparemment le cas”, a-t-elle écrit. “J’espère que dans la salle de l’écrivain suivante, lorsqu’une de ces blagues insipides sera présentée, elle sera immédiatement dénoncée et ne sera pas diffusée.”

Gomez a ensuite exhorté ses fans à devenir des donneurs d’organes, partageant également son amour pour eux, car ils “l’ont toujours” de retour.

La blague de Good Fight est survenue après que Saved By The Bell de NBC ait déjà fait référence à la greffe de la pop star – s’excusant plus tard à la suite d’une réaction de ses fans.

“Nous nous excusons. Il n’a jamais été dans notre intention de faire la lumière sur la santé de Selena. Nous avons été en contact avec son équipe et ferons un don à son association caritative, le Fonds Selena Gomez pour la recherche sur le lupus à l’USC », lit-on dans le communiqué de NBC.

En 2017, Gomez a partagé qu’elle avait subi une greffe de rein en raison de son diagnostic de lupus.

L’ancienne star de Disney avait déjà parlé de sa bataille en cours contre la maladie auto-immune lorsqu’elle a annoncé qu’elle prendrait un congé pour lutter contre “l’anxiété, les attaques de panique et la dépression” qu’elle souffrait en raison de la maladie.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com