Selena Gomez dit que ses relations amoureuses sont “maudites”

in

À ce jour, la chanteuse de 28 ans est célibataire et sans engagement, et également convaincue que jusqu’à relativement récemment, elle était “maudite” en amour, mais pas pour les raisons que beaucoup pourraient imaginer, mais à cause de sa “propre faute” .

“Je pense que la plupart de mes expériences romantiques étaient maudites. J’étais trop jeune pour être exposé à certaines choses quand j’étais dans une relation. Je suppose que j’avais besoin de découvrir ce que ce mot “exceptionnel” signifiait pour moi, parce que dans le passé je Je me suis senti très inférieur à mes partenaires, et je ne me suis jamais vraiment considéré comme un égal », a-t-il avoué lors d’une conversation avec l’édition australienne de Vogue.

Selena et Justin (Steve Granitz / WireImage)