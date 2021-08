Selena Gomez dit qu’elle “a signé sa vie à Disney”

Selena Gomez est plus âgée et plus sage qu’elle ne l’était à l’époque de Disney, au cas où cela ne serait déjà évident pour personne.

La jeune femme de 29 ans fait actuellement la promotion de sa nouvelle série Hulu, Only Murders in the Building, qui marque son premier véritable retour à la télévision scénarisée depuis ses jours sur Wizards of Waverly Place de Disney Channel. Pour le contexte, Wizards a mis fin à sa course en 2012, cela fait donc une minute.

Au cours de la tournée TCA Summer 2021, Sel a été invitée à peser sur la façon dont l’expérience de la réalisation de sa nouvelle émission Hulu par rapport à son travail télévisé antérieur et elle n’a pas tardé à laisser tomber un peu (surtout en plaisantant) de ses jours Disney.

“J’ai cédé ma vie à Disney à un très jeune âge et je ne savais pas ce que je faisais”, a-t-elle déclaré, selon ET Online.

Avant que votre visage ne se fige dans une version réelle de l’emoji hurlant de peur, sachez que Selena a clarifié un peu la dernière partie de cette déclaration.

“Ce que je dirais, c’est que le niveau de sophistication du matériel est la première raison pour laquelle je voulais faire cela”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’à l’époque de Disney, “je ne savais pas ce que je faisais. J’étais juste courir sur le plateau. ”

Et, FWIW, si vous êtes un peu sidéré à l’idée de revoir Selena Gomez dans une émission télévisée, une autre bonne nouvelle : on dirait que Selena aime aussi son retour à la télévision.

“C’est vraiment agréable d’être de retour à la télévision et c’est agréable d’être présenté comme mon âge réel, ce qui n’arrive jamais”, a-t-elle déclaré avant d’ajouter av autodérision, “Je ne sais pas si je suis un bon acteur. Je viens de faire mon travail.”

Découvrez la bande-annonce de Only Murders in the Building ci-dessous :

Kayleigh Roberts Kayleigh Roberts est la rédactrice du week-end chez Marie Claire, couvrant l’actualité des célébrités et du divertissement, de la royauté réelle comme Kate Middleton et Meghan Markle à la royauté hollywoodienne, comme Katie Holmes et Chrissy Teigen.

