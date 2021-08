Selena Gomez dit qu’elle n’a pas eu accès à son profil Instagram depuis des années

in

“C’était tellement agréable”, dit Selena. “J’ai senti que soudainement je pouvais être si présentÀ cette époque, elle a commencé à développer Rare Beauty, sa collection de maquillage où elle transmet le message d’embrasser votre beauté naturelle et de rejeter les normes irréalistes de perfection. passé des années de ma vie à essayer de ressembler aux autres. Je regardais une image et je disais : « Oh mon Dieu, pourquoi je ne ressemble pas à ça ? » Rien de tout cela n’était bon pour moi », a déclaré l’actrice.

Maintenant avec Rare Beauty, elle veut autonomiser les femmes pour qu’elles se maquillent parce qu’elles en ont envie, pas parce qu’elles en ont besoin. Et en effet, il a une bonne cause, Rare Beauty cherche à lever 100 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour améliorer l’accès aux services de santé mentale. “Tout ce à quoi je suis lié a un aspect caritatif. Si quelque chose de bien n’en sort pas, je ne le ferai pas. Je n’ai pas besoin d’argent”, dit-elle. “J’ai besoin de gens qui veulent se battre avec moi. “