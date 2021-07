Selena Gomez donne une leçon d’amour-propre et est vue comme jamais auparavant en bikini

in

“Être exposé à l’attention des médias dès un si jeune âge apporte certainement beaucoup de pression […] Il est difficile de se détendre quand on a l’impression que tout le monde regarde, juge et commente chacun de vos mouvements, chaque look ou chaque changement de garde-robe”, a-t-il déclaré à SModa.

C’est pourquoi la jeune star a choqué ses followers en avouant que la pression à laquelle elle est exposée est à tel point que cela a influencé son estime de soi, ce qui l’a amenée à collaborer activement avec la marque La’Mariette, qui, selon propres mots, « célèbre les femmes qui aiment leur corps inconditionnellement et se donnent la grâce qu’elles méritent ».

Selena Gomez (Instagram / La Mariette)

«Je ne suis pas ici pour rivaliser pour l’espace, je suis très honoré de faire partie de cette industrie. J’ai voulu créer Rare Beauty pour défier les conversations autour de la beauté. J’entends tous les jours, tous les jours, que je ne suis pas assez sexy ou cool, alors je voulais faire une marque pour encourager chaque personne à être qui elle est et essayer de supprimer toute cette pression indésirable. »

La collaboration se compose de maillots de bain complets, de hauts à bretelles spaghetti, de décolletés licou bien définis, de bas brésiliens et même rétro. Selena a partagé sur ses réseaux sociaux quelques clichés dans lesquels elle pose avec des maillots de bain qu’elle a elle-même dessinés.