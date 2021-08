Selena Gomez et Britney Spears ont un doux échange sur Instagram

Suite au rapport de TMZ aujourd’hui selon lequel un juge a rejeté la demande de Britney Spears de retirer son père de sa tutelle avant son audience prévue en septembre, Britney a posté sur Instagram qu’elle allait “publier un peu moins à partir de maintenant” parce que “les nouvelles ont été assez méchant en disant des mensonges horribles et méchants à mon sujet. ”

Elle a également partagé une vidéo de cuisine et cité les paroles de “Kill Em With Kindness” de Selena Gomez. Selena a répondu à l’appel avec un doux message à Britney – et une démonstration publique de soutien à Britney alors qu’elle poursuit son combat juridique pour mettre fin à sa tutelle.

Britney a écrit : « Dans un système où je me sens complètement désespérée depuis si longtemps, au moins j’ai une plateforme à partager !!!! Comme Selena Gomez le dit le mieux – Le monde peut être un endroit méchant… Je le sais… vous le savez… tuez-les avec gentillesse ☀️☀️☀️ !!! Malheureusement, les nouvelles ont été assez désagréables en disant des mensonges horribles et méchants à mon sujet alors je vais publier un peu moins à partir de maintenant 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ !!!! Pssss c’était la chose la plus cool que j’aie jamais vue de ma vie et ça m’a inspiré pour me lancer dans une nouvelle passion dans le domaine de la cuisine !!!! Que Dieu vous bénisse, beau peuple… TA TA 👋🏼 !!!! “

Selena a commenté : « Je t’aime @britneyspears ! Tu es le bienvenu pour venir cuisiner avec moi à tout moment ! “

INSTAGRAM

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

C’est la deuxième fois que Britney mentionne Selena sur son Instagram cet été. Britney a également partagé que Selena avait offert en privé ses produits de la ligne Rare Beauty de Selena et un bikini de la collaboration de Selena avec les maillots de bain La’Mariette.

Britney a alors écrit : « Ok les gars… bonne nouvelle ☀️ !!! Quand je me suis réveillé, j’ai eu une boîte très cool avec un bikini dedans et mes trois produits de maquillage préférés de @SelenaGomez !!!! Ses reflets sont vraiment amusants et son spritz pour votre visage avant le maquillage est une bombe et sent très bon !!!! Selena …. Merci de m’avoir surpris avec ce cadeau … Je cherchais des miroitements 😉💅💋 !!!!!! ” Selena a également commenté ce message en écrivant à Britney : “Cela me rend si heureuse ! J’espère que vous l’apprécierez – je vous aime tellement. 👑 ♥ ️”

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Alyssa Bailey Rédactrice en chef des nouvelles et de la stratégie Alyssa Bailey est la rédactrice en chef des nouvelles et de la stratégie chez ELLE.com, où elle supervise la couverture des célébrités et des membres de la famille royale (en particulier Meghan Markle et Kate Middleton).

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io