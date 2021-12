Selena Gómez et Univision produisent du contenu en espagnol

. Selena Gómez en partenariat avec Univision produira sa première série en espagnol basée sur une histoire vraie.

Univision, la principale société de médias et de contenu en langue espagnole aux États-Unis, a annoncé aujourd’hui un accord avec l’influente actrice, auteur-compositeur-interprète et producteur exécutif Selena Gomezz, pour produire sa première série en espagnol « Mon voisin, le Cartel », avec sa société July Moon Productions, et en alliance avec Blackfin.

La série couvre un vrai crime, et raconte l’histoire complexe et surprenante du meurtre qui a choqué une ville tranquille du Texas et a lancé une enquête internationale qui a duré plusieurs années.

Le documentaire de Gomez et Univision Il sera disponible en exclusivité sur la nouvelle plateforme mondiale de streaming du réseau de télévision, dont le lancement est prévu en 2022.

Suite à l’annonce récente du premier accord avec la superstar internationale Eugenio Derbez, Univision continue de redoubler d’engagement pour offrir au public le meilleur contenu original en espagnol, de créateurs avec des antécédents solides et de nouveaux talents également.

« Alors que nous construisons la plus grande plate-forme de streaming en espagnol au monde, un service indispensable pour ce public, l’une de nos principales priorités est d’offrir des voix et des histoires diverses, et d’investir dans la création d’histoires latines », a-t-elle déclaré. Rodrigo Mazon, vice-président exécutif, directeur général SVOD chez Univision. « Nous sommes fiers d’accueillir Selena Gomez dans notre portefeuille de créateurs de renommée internationale qui contribueront à la création de contenus culturellement pertinents et de premier ordre. »

Selena Gomez ha usado su influencia y alcance para informar sobre temas de interés para los latinos en Estados Unidos, y como productora ejecutiva de la serie, ayuda a forjar esta singular historia destacando su complejidad moral y la importancia de la cultura y la familia en ambos lados de la frontière.

« Je suis fan de séries sur des crimes réels, et l’affaire du meurtre de Juan Guerrero Chapa m’a tout de suite intéressé. Non seulement cela s’est-il passé près de l’endroit où j’ai grandi au Texas, mais c’est une histoire pas comme les autres », a-t-il déclaré. Selena Gomez. « Je suis très heureux de m’associer à Univision et de vraiment découvrir tous les aspects cachés de sa double vie. »

Découvrez l’intrigue de la nouvelle production Univision en partenariat avec Selena Gómez

« Mon voisin, le Cartel » raconte l’histoire du meurtre de sang-froid de Juan Guerrero Chapa, un ancien avocat du cartel qui aidait à un niveau élevé le gouvernement des États-Unis, l’enquête qui a suivi et le procès.

La serie documental consta de tres partes y explora cómo el asesinato reveló los tentáculos de los carteles mexicanos en Estados Unidos, así como el choque entre la suntuosa vida de Southlake, Texas, y el oscuro mundo de los carteles de la droga, que conmocionó a la ville.

Grâce à un accès sans précédent au procureur en charge, à de nombreux dossiers et interviews, la série révèle un drame familial impliquant des parents, des querelles familiales et une soif de vengeance, en plus de détails qui continuent d’émerger à ce jour alors que la recherche de justice se poursuit. .

« Mon voisin, le Cartel » est une production Blackfin, une société eOne, avec Geno McDermott et Jordan Rosenblum en tant que producteurs exécutifs. Selena Gomez et July Moon sont représentées par Lighthouse Management + Media et WME.

Où la série sera-t-elle diffusée ?

En 2022, Univision lancera un service de streaming mondial unifié qui comprendra un nouveau niveau premium avec abonnement (SVOD) et un niveau gratuit plus étendu avec publicité (AVOD). Les deux deviendront la plus grande source mondiale de contenu original produit en espagnol.