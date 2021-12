Selena Gomez fait un commentaire rare à un fan critiquant sa consommation d’alcool après une greffe de rein

Selena Gomez a fait un commentaire rare concernant la plainte d’un fan dans son plus récent TikTok. Dans sa dernière vidéo, la pop star a expliqué sa réaction à un article du Dr Dawn Bentel expliquant la définition de la « forte consommation d’alcool ». « Le CDC définit la consommation excessive d’alcool comme 15 verres ou plus par semaine pour les hommes et huit verres ou plus par semaine pour les femmes », explique Bentel dans la vidéo alors que Gomez est vu grincer des dents d’un air penaud.

Gomez a sous-titré son message « c’est une blague », mais certains de ses abonnés ne semblaient pas penser que c’était drôle. « Donc, l’un de vos meilleurs amis vous donne son rein et vous continuez à boire excessivement. Putain Selena », a commenté un adepte « , ce à quoi Gomez a répondu: » C’était une blague a–. » Gomez a subi une greffe de rein en 2017 en raison à son lupus, et son rein de remplacement a été donné par son amie et collègue actrice Francia Raisa.

@Selena Gomez #duo avec @drdawnbantel c’est une blague son original – Dr. Dawn Bantel, NMD

En 2020, Gomez a été offensé par une blague faite lors du redémarrage de Saved by the Bell où un groupe de personnages débattait de la question de savoir qui avait fait don de son rein, le nom laissant tomber Demi Lovato et Justin Bieber. « Selena était vraiment bouleversée par la scène Saved by the Bell à propos de sa santé et la considérait comme de l’intimidation et de l’offense », a déclaré une source à ET à l’époque. « Elle avait l’impression que sa greffe de rein, et d’autres qui ont vécu cela, étaient utilisées comme une blague à ses dépens. »

Les producteurs de l’émission ont fini par s’excuser pour la blague. « Nous nous excusons. Nous n’avons jamais eu l’intention de faire la lumière sur la santé de Selena. Nous avons été en contact avec son équipe et ferons un don à son association caritative, le Fonds Selena Gomez pour la recherche sur le lupus à l’USC », lit-on dans leur déclaration, par Variété. La publication a contacté les représentants de Gomez pour commentaires, mais ils n’ont pas immédiatement répondu. Non seulement ces références ont suscité de nombreuses critiques de la part des fans, mais Francia Raisa, l’amie de Gomez qui a fait don de son rein à la chanteuse, a également évoqué la controverse sur les réseaux sociaux. Elle a reconnu les excuses de ceux qui étaient derrière la série mais a noté qu’elle voulait que tout le monde prenne cette situation au sérieux.

« Appréciez les excuses, mais n’oublions pas les donateurs qui se sont potentiellement sentis offensés et renvoyés de la peinture en aérosol écrite sur le mur », a écrit Raisa sur Twitter. « En tant que donneur de rein, je veux montrer de l’amour et faire savoir aux autres donneurs que vous n’êtes pas seul. Vous êtes vu. Vous êtes apprécié. Vous êtes si courageux et votre acte altruiste est très apprécié et valorisé! »