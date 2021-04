Selena Gomez impliquée dans un crime

Selena Gomez est photographiée complètement trempée de faux sang pendant le tournage des scènes de sa nouvelle série. Voir ici toutes les images.

La chanteuse et actrice de sang latin a de nouveau été photographiée sur le tournage de la prochaine série Hulu, “Only Murders In The Building” ensanglantée, menottée et escortée par des policiers pendant le tournage de ce qui semble être une scène de crime.

En nous guidant par les photographies, il semble que la police prenne Selena comme suspecte du crime.

Avec un visage d’angoisse et d’inquiétude, la star de 28 ans s’est dirigée vers la voiture de patrouille dans son pull à col montant ivoire complètement taché de faux sang.

La série de trois inconnus obsédés par le crime qui finissent par y participer est dirigée par John Hoffman et Steve Martin et bien que n’ayant pas de date de sortie, si la pandémie le permet, elle sera prête d’ici la fin de cette année.

Ce serait le retour de Selena au petit écran après “The Wizards of Waverly Place”, la série Disney avec laquelle elle est devenue célèbre.

Malgré son engagement à jouer, l’ex de Justin Bieber n’a jamais quitté la musique et a juste osé chanter pour la première fois en espagnol en sortant “Revelation”.