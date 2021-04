Selena Gómez, JLo et J Balvin font la promotion d’un concert de provaccination | Vidéo

Des célébrités du divertissement telles que Selena Gómez, Jennifer López et J Balvin, entre autres, se rencontreront pour promouvoir le vaccin contre le covid-19. Afin de réunifier le monde, Global Citizen, le plus grand mouvement mondial dédié à la fin de l’extrême pauvreté, a annoncé ce mardi le concert “VAX Live”, considérant qu’ils sont dans un moment historique pour lancer un appel à se faire vacciner et ainsi lutter contre la pandémie qui a coûté la vie à des millions de personnes dans le monde.