Selena Gomez jouera dans le thriller psychologique Spiral

Selena Gomez jouera dans le prochain thriller psychologique Spiral qui sera produit par Canard. Le film sera le premier long métrage de Petra Collins.

Spiral suivra le personnage de Gomez, une ancienne influenceuse des médias sociaux qui éprouve une réaction physique dramatique à sa dépendance aux médias sociaux: son corps se désagrège complètement.

La version la plus récente du film a été écrite par Phoebe Fisher et Collins, tandis que sa version précédente était dirigée par Melissa Broder.

Adel Nur, mieux connu sous le nom de Future the Prince, sera également producteur exécutif aux côtés de Drake on Spiral. Le couple a travaillé ensemble dans le même rôle dans la série à succès Euphoria de HBO avec Zendaya.

Spiral est l’un des nombreux projets cinématographiques récents que Gomez a entrepris. Le musicien et actrice a récemment terminé le tournage de Only Murders in the Building, une série humoristique de Hulu qui suit trois voisins avec une véritable obsession du crime qui se retrouvent impliqués dans une scène de crime qui leur est propre. Gomez joue Mabel Mora et joue aux côtés de Martin Short et Steve Martin.

Depuis 2012, Gomez fait partie de la série animée Hotel Transylvania en tant que voix de Mavis, la fille de Dracula. Le quatrième opus de la série, Hotel Transylvania: Transformania sortira le 6 août. Sa date de sortie initiale en avril 2020 a été retardée en raison de la pandémie COVID-19.

Gomez a été occupé sur tous les fronts. La série de cuisine HBO Max à plusieurs tirets, Selena + Chef, a récemment été renouvelée pour une troisième saison sur la plate-forme de streaming. De plus, elle sort son premier EP en espagnol Révélation. Le projet est sorti en mars via Interscope Records et présentait les tubes latins «Baila Conmigo» et «Amour égoïste. »

