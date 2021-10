Selena Gomez lance un nouveau single avec Coldplay | Instagram

La chanteuse américaine Selena Gomez a assez surpris ses followers avec la nouvelle chanson « Let some go » avec le groupe de Jeu froid, chanson trouvée sur leur nouvel album « Music of the Spheres ».

Il ne fait aucun doute que Selena Gómez n’arrête pas de surprendre ses admirateurs avec ses projets musicaux, après avoir sorti son dernier tube avec Camilo, « 999 » et maintenant la chanteuse a annoncé qu’elle avait fait un collaboration avec Coldplay.

C’est via son compte Instagram officiel que la chanteuse américaine a sorti le single ‘Laisse quelqu’un partir‘, peu de temps après sa publication sur la chaîne YouTube du groupe, elle cumule déjà plus d’un million de vues.

Il convient de noter que la chanson fait partie du nouvel album que Colplay a sorti intitulé « Music of the Spheres » dont le thème est d’emmener ses disciples dans un voyage spatial amoureux.

Le sujet parle d’une relation amoureuse qu’un couple a entretenue pendant un certain temps, cependant, à la fin, les deux ont pris la décision de se séparer et de prendre des chemins différents, malgré les deux souffrances.

La vérité est que s’il y a quelque chose qui a caractérisé Selena, ce sont ses propres chansons déchirantes, qui à plus d’une occasion ont été un succès mondial, comme cela s’est produit avec le thème de « Lose you To Love Me » qui était dédié à le chanteur Justin Bieber.

Let Somebody Go’ est sorti maintenant ! Merci @Coldplay de m’avoir invité à faire partie de ce beau projet », peut-on lire dans la publication.

Comme prévu, les followers et fans des deux artistes ont envoyé leurs réactions et commentaires au nouveau succès.

J’ai adoré ”,“ c’est incroyable ”,“ quelles belles voix ”,“ je ne peux pas m’empêcher de l’écouter ”, étaient quelques-uns des commentaires.

A noter que l’audio officiel partagé sur YouTube a réussi à dépasser 1,3 million de vues en seulement 19 heures, tandis que dans la section commentaires il est possible de lire l’avis de milliers de fans, qui assurent que le thème du groupe contient une lettre extrêmement belle. qui se marie parfaitement avec la mélodie.

En revanche, il y a quelques semaines Selena s’est retrouvée dans la polémique, puisque l’acteur Christian Evans suivait le chanteur sur le célèbre réseau social Instagram et c’était tellement l’euphorie que les fans ont même créé leur propre histoire d’amour.

En fait, c’est sur la plateforme Twitter que le couple est devenu une tendance et plusieurs photomontages ont été publiés dans lesquels ils sont apparus ensemble, en plus d’une vidéo où Selena a révélé que son ‘coup de cœur’ était l’acteur.