Selena Gomez lance un tatouage massif dans le dos

Selena Gomez fait vibrer une nouvelle encre ! La chanteuse de « Rare », 29 ans, a fait ses débuts avec un grand tatouage sur le dos mercredi 15 décembre avec une révélation mystérieuse qui laisse les fans deviner. Gomez a fait faire son dos au Bang Bang Tattoo à New York plus tôt cette semaine, mettant en valeur l’art corporel dans une nouvelle photo audacieuse partagée sur l’Instagram de la boutique.

Alors que Bang Bang partage normalement des photos détaillées de tatouages, la révélation de Gomez la montre debout loin de la caméra dans une pièce vide, le dos tourné à la caméra. La photo en noir et blanc semble assez inquiétante, mais il est impossible de voir exactement ce que l’actrice de Only Murders in the Building avait encré entre ses omoplates. Cependant, c’est de loin son plus grand tatouage à ce jour, ce qui a conduit les fans à rejeter leurs propres théories sur ce qu’il pourrait réellement représenter, en particulier lorsque Bang Bang a immédiatement supprimé la première photo du tatouage publiée mardi.

« Darklena arrive », a théorisé une personne dans les commentaires, tandis qu’une autre a demandé: « EST-CE UNE ROSE ??? » D’autres pensaient que cela ressemblait à une rose qui saignait, tandis qu’un autre a commenté : « On dirait un attrape-rêves ? » De nombreux fans pensaient que le secret entourant le tatouage signifiait qu’il avait une sorte de lien avec la sortie prochaine de son nouvel album, SG3.

Gomez n’est pas étrangère aux tatouages, cependant, et a au moins 15 autres pièces délicates sur tout son corps. La chanteuse de « Bad Liar » a d’abord encré une petite note de musique sur son poignet en 2012, disant à Access Hollywood à l’époque qu’elle voulait commémorer l’influence de la musique sur sa vie. Gomez a depuis ajouté à sa collection les chiffres romains de 1976 sur la nuque pour l’année de naissance de sa mère, un verset biblique sur sa cuisse et plusieurs tatouages ​​​​assortis avec des amis.

Gomez avait également récemment encré une petite croix sur sa clavicule, déclarant à Vogue en mars : « Je suis très, très spirituel. Je crois en Dieu, mais je ne suis pas religieux. Je suis chrétien depuis un certain temps maintenant. Je n’en parlez pas trop – je le veux, mais ça a une mauvaise réputation. Je veux juste qu’il soit clair que j’aime pouvoir avoir ma foi et croire en ce en quoi je crois et c’est vraiment ce qui m’amène par. »