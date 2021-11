Selena Gomez lance une plateforme dédiée à la santé mentale

Selena Gomez annonce sa plateforme axée sur la santé mentale | PA

Récemment, le célèbre chanteur et actrice Selena Gomez a lancé une plate-forme numérique axée sur la santé mentale, ce qui a sans aucun doute surpris à la fois ses abonnés et d’autres personnes.

C’est vrai, Selena Gomez a fondé une nouvelle société de médias dont Plate-forme se consacre à la sensibilisation des autres à la santé mentale.

L’actrice poursuit son travail pour aider les autres en fondant sa propre société de médias, WonderMind, qui aura sa propre plate-forme numérique similaire à Goop de Gwyneth Paltrow, cependant, elle se concentre sur la santé mentale.

l’esprit merveilleux est fondée par une ex-fille de Disney avec sa mère, Mandy Teefy, et la fondatrice de la newsletter « The Newsette », Daniella Pierson, qui partage les crédits en tant que co-PDG, tandis que Gomez est décrit comme responsable de l’impact.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Selena Gomez a reçu un diagnostic de trouble bipolaire il y a quelques années, ce qui a suscité son intérêt pour la sensibilisation à la santé mentale et l’aide aux personnes confrontées à des problèmes émotionnels et à une maladie mentale.

La femme d’affaires de 28 ans a annoncé le lancement de WonderMind dans un article spécial et en couverture du magazine Entrepreneur.

La santé mentale est quelque chose qui me tient à cœur. Il est très important d’avoir des lieux où les gens peuvent se rencontrer et comprendre qu’ils ne sont pas seuls dans leur parcours de remise en forme mentale », a écrit Selena Gomez sur son compte Instagram officiel.

C’est ainsi que WonderMind proposera des podcasts, des articles, des interviews, des exercices de méditation, des produits et même des outils pour avoir une routine quotidienne qui aide à prévenir les crises émotionnelles.

Il est pertinent de noter que cette importante plate-forme sera lancée dans le courant de 2022, mais on s’attend à ce qu’elle le soit très bientôt.

D’autre part, Gomez a partagé un message émotionnel sur la vie et la santé mentale en annonçant qu’elle avait reçu un diagnostic de lupus, ce qui l’a amenée à avoir besoin d’une greffe de rein et à recevoir une chimiothérapie pour traiter la maladie ainsi que le fardeau sur sa santé mentale qu’elle cause. .

Selena Gomez a décrit comment elle a subi plusieurs attaques de panique à cause de son lupus, et comment elle a également lutté contre l’anxiété et la dépression aggravées par le confinement pendant la pandémie de COVID-19, ce qui l’a conduite à créer WonderMind.

Ce sera sans aucun doute un changement pour tout le monde, car cette nouvelle plate-forme aidera des millions de personnes qui n’ont peut-être pas assez d’argent pour résoudre leurs problèmes.