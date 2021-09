Selena Gomez lance une série mystère sur la plateforme Star +

Selena Gomez présente la série mystère sur la plate-forme Star + | Instagram

Selena Gomez revient avec tout sur le petit écran et stars dans un série Star sur Disney + avec Steve Martin et Martin Short, qui s’intitule “Only as3s1nat0s in the building” et est une production qui mêle mystère et comédie autour d’un crime à résoudre dans un grand immeuble de New York.

La vérité est que depuis quelques années, le vrai phénomène du crime n’a cessé de croître, c’est ainsi que ce genre, qui recrée un vrai crime en détail, est parodié dans “Seulement as3s1nat0s dans le bâtiment”, la nouvelle série Star sur Disney+.

Avec un mélange réussi de comédie et de mystère, cette nouvelle production fait beaucoup parler.

Cela peut vous intéresser : Plus sûr que jamais ! Selena Gomez parle de son physique

Sa base est l’enquête particulière que trois voisins (interprétés par Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez) mènent à la suite de la mort d’un inconnu dans leur immeuble à New York.

À l’instar du podcast que les trois personnages principaux écoutent, la série dévoile des détails qui augmentent l’intérêt des téléspectateurs à en savoir plus.

Charles (Steve Martin), un acteur qui vit d’une série qui a frappé il y a de nombreuses années ; Oliver (Martin Short), un réalisateur aux heures creuses et Mabel (Selena Gomez), une jeune et énigmatique artiste, sont les protagonistes de cette histoire.

Un jour, à la suite d’un mu3rt3 (en théorie, un suicide) survenu dans l’élégant immeuble de l’Upper West Side à New York où ils vivent, ils décident de s’allier.

Les trois sont ad1ct0s d’un podcast qui recrée un crime et, face à la réelle opportunité qui se présente à eux, ils décident de devenir enquêteurs de ce qui s’est passé tout près d’eux.

Qui était le mu3rt0, que s’est-il passé ou qui a pu commettre l’as3s1nat0 sert de base à un complot dans lequel, petit à petit, on vérifie que ce sont eux qui ont plus de secrets à cacher que le failli.

Cela peut vous intéresser: Luis Miguel: The Series, Netflix lance une bande-annonce et une date de sortie

La série se déroule dans un immeuble luxueux et élégant de New York et presque toutes les scènes se déroulent à l’intérieur.

Unir ce détail aux occupations de deux des protagonistes (l’un, un acteur ; l’autre, un metteur en scène), nous amène à penser qu’il s’agit d’une série à la mise en scène très théâtrale.

Il convient de noter que pour les plus jeunes, Selena Gomez est une grande revendication en regardant cette série et c’est que l’actrice, chanteuse et influenceuse jouit d’une renommée mondiale et ne cesse d’étonner à chaque pas professionnel qu’elle fait.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Après avoir été une Disney girl, chanteuse et actrice, l’un de ses derniers jobs au cinéma (Rainy Day à New York) l’a amenée à se mettre sous les ordres de Woody Allen.