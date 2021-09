Selena Gomez parle de cette erreur de bronzage embarrassante au MET Gala 2018

“Pour le Met Gala, je me préparais et nous voulions ajouter de la couleur. Alors j’ai mis un peu de cette lotion de bronzage et c’était vraiment beau et très uniforme. Au fur et à mesure que la nuit avançait, elle devenait de plus en plus sombre.” dit-il dans la vidéo.

NEW YORK, NY – MAI 07: Selena Gomez assiste au Gala de l’Institut des Costumes de la mode et de l’imagination catholique au Metropolitan Museum of Art le 7 mai 2018 à New York. (Photo de Neilson Barnard / .) (Neilson Barnard / .)

Tout de suite, la fondatrice de Rare Beauty a expliqué qu’en arrivant à l’événement, alors qu’elle montait les escaliers emblématiques du musée, elle a posé pour les caméras et n’a pas réalisé que son bronzage était devenu trop sombre. “Je suis au Met Gala, l’un des événements les plus prestigieux et les plus beaux, et je me promène en essayant d’être belle”, se souvient-elle.