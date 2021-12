Selena Gómez produira des séries en espagnol pour Televisa et Univisión

Selena Gómez produira des séries en espagnol pour Televisa et Univision

Il a été récemment annoncé que la célèbre chanteuse et actrice Selena Gómez produira une série en espagnol pour le Plate-forme de Télévision et Univision, quelque chose qui a sans aucun doute enthousiasmé beaucoup.

Le réseau international Univision a annoncé officiellement qu’il était associé à la célèbre actrice et chanteuse Selena Gomez.

Il est à noter que l’accord consisterait à produire un série, qui sera diffusé sur la plateforme de streaming l’année prochaine 2022.

C’est à travers un communiqué de presse que des détails ont été donnés sur l’union entre Gómez et l’usine de télévision.

Selena, en plus d’être partenaire, sera la productrice exécutive de sa première série en espagnol, qui porte déjà le titre Mi Vecino, el Cartel, et est avec sa propre société July Moon Productions.

Univision a annoncé que la série est une série policière et sera basée sur un véritable meurtre qui à l’époque a touché tout le Texas.

Et ce sera l’histoire de Juan Guerrero Chapa, diplômé en droit du Cartel du Golfe, qui avait également des relations avec le gouvernement des États-Unis.

Grâce à un accès inédit au procureur en charge, à des dossiers volumineux et à des entretiens, la série révèle un drame familial impliquant parents, querelles familiales et soif de vengeance. En plus des détails qui continuent d’apparaître jusqu’à aujourd’hui, alors que la recherche de justice se poursuit », indique le communiqué.

Aussi, la chanteuse a avoué ce que ce nouveau projet signifie pour elle dans sa carrière professionnelle et en réalisant cette histoire intéressante : +.

Je suis fan de séries sur des crimes réels, et l’affaire du meurtre de Juan Guerrero Chapa m’a tout de suite intéressé ».

De cette façon, ajoutant que c’est une histoire qui attire beaucoup l’attention, car elle s’est déroulée près de l’endroit où il a grandi, sinon aussi parce qu’elle est très différente des autres.

Non seulement cela s’est passé près de l’endroit où j’ai grandi au Texas, mais c’est une histoire pas comme les autres. Je suis très excitée de m’associer à Univision et de vraiment dévoiler tous les aspects cachés de sa double vie », a-t-elle déclaré.

Comme l’a partagé le vice-président exécutif de la plate-forme qu’Univision lancera, Rodrigo Mazón, puisque cette société est le plus important créateur de contenu en espagnol pour les États-Unis, leur priorité est d’offrir des projets originaux à leur public.

Cependant, ils recherchent également des histoires culturellement pertinentes pour leurs consommateurs et investissent dans des créateurs latinos.

En revanche, il est mentionné que cette plateforme, qui sera lancée l’année prochaine, proposera deux façons de consommer son contenu.

Le premier est « un service de streaming mondial unifié qui comprendra un nouveau niveau premium avec abonnement (SVOD) », et un autre qui sera plus étendu et gratuit, mais avec de la publicité.