Selena Gomez recrute l’artiste colombien Camilo pour son dernier single ‘999’

Selena Gomez a sorti son nouveau single très attendu, “999” avec Camilo, ainsi qu’une vidéo éclatante de la célèbre réalisatrice de clips musicaux Sophie Muller.

Coïncidant avec le rythme contagieux de la piste, sa vidéo présente à la fois Gomez et Camilo dans un cadre visuellement naturel, qui coïncide avec la manière simple et organique de la piste. La performance de Selena et Camilo est intemporelle et naturelle, montrant une connexion vraie et réelle lors de l’interprétation des paroles, décorée par des décors oniriques et naturels.

Le morceau a été produit par Edgar Barrera, lauréat d’un Grammy et d’un Latin Grammy Award, avec AC et Camilo. À propos de sa collaboration avec Camilo, Selena a partagé: “Camilo est un auteur-compositeur et chanteur fantastique qui porte fièrement son cœur sur sa manche, ce sur quoi nous nous sommes immédiatement connectés. Je n’aurais pas pu être plus excité de collaborer avec lui.

Camilo a ajouté : “Travailler avec Selena Gomez est un immense honneur et un grand moment dans ma carrière. Dès le début, 999 a été écrit en fonction de la couleur de sa voix, et il n’aurait pas existé sans le rêve de cette collaboration. Je suis très excité et cela signifie tellement pour moi d’avoir cette belle chanson, avec un artiste que je respecte et que je suis depuis si longtemps.

C’est le premier morceau de Gomez depuis la sortie de son premier EP en langue espagnole, Révélation, en mars, qui présentait les tubes latins « Baila Conmigo » et « Selfish Love ». L’EP fait suite à son précédent album, Rare, de 2020.

Bien que Selena laisse tomber de la nouvelle musique, elle a également gardé ses qualités d’acteur aiguisées. L’idole de la pop sera à l’affiche du prochain thriller psychologique Spiral qui sera produit par Drake. Le film sera le premier long métrage de Petra Collins.

Spiral suivra le personnage de Gomez, une ancienne influenceuse des médias sociaux qui subit une réponse physique dramatique à sa dépendance aux médias sociaux : son corps s’effondre complètement en morceaux.

Spiral est l’un des nombreux projets cinématographiques récents que Gomez a entrepris. La musicienne et actrice a récemment terminé le tournage de Only Murders in the Building, une série comique Hulu qui suit trois voisins avec une véritable obsession du crime qui se retrouvent mêlés à leur propre scène de crime. Gomez joue Mabel Mora et joue aux côtés de Martin Short et Steve Martin.

Depuis 2012, Gomez fait partie de la série animée Hotel Transylvania en tant que voix de Mavis, la fille de Dracula. Le quatrième volet de la série, Hotel Transylvania: Transformania sortira le 1er octobre. Sa date de sortie initiale en avril 2020 a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19.

De plus, la série de cuisine HBO Max de Gomez Selena + Chef a récemment été renouvelée pour une troisième saison sur la plateforme de streaming.

Achetez ou diffusez « 999 ».