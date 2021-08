Selena Gomez regrette d’avoir “signé sa vie à Disney” en tant que jeune star avant la nouvelle série Hulu

Selena Gomez a le goût de jouer en dehors du système Disney Channel pour la première fois de sa carrière avec sa nouvelle série Hulu, Only Murders in the Building, avec les légendes de la comédie Steve Martin et Martin Short. En parlant de l’émission lors de la tournée de presse estivale de la Television Critics Association vendredi, Gomez a admis regretter d’avoir passé autant de ses années de formation à Disney Channel. Only Murders in the Building est sa première série télévisée depuis la fin de Wizards of Waverly Place en 2012.

“J’ai cédé ma vie à Disney à un très jeune âge et je ne savais pas ce que je faisais”, a déclaré Gomez, 29 ans, aux journalistes lorsqu’on lui a demandé comment l’expérience de la création du nouveau spectacle par rapport à son travail sur Disney Channel, rapporte Entertainment Tonight. . “Ce que je dirais, c’est que le niveau de sophistication du matériau est la première raison pour laquelle j’ai voulu faire cela.”

Quand elle était enfant actrice, Gomez “ne savait pas ce que je faisais. Je courais juste sur le plateau”, se souvient-elle. En réalisant Only Murders in the Building, Gomez s’est sentie comme une “éponge” et a essayé de “s’imprégner de toute la sagesse” qu’elle pouvait. “C’est vraiment agréable d’être de retour à la télévision et c’est agréable d’être présenté comme mon âge réel, ce qui n’arrive jamais”, a-t-elle déclaré.

Only Murders in the Building a été créé par Martin et John Hoffman. La série met en vedette Martin, Short et Gomez en tant que trois étrangers obsédés par le vrai genre du crime qui deviennent liés par un vrai crime. L’émission comporte 10 épisodes et fera ses débuts sur Hulu le 31 août. Bien qu’elle soit loin d’être une série de Disney Channel, il s’agit toujours d’un projet Disney puisque 20th Television, propriété de Disney, est l’un des studios impliqués dans la production. Disney possède également Hulu.

Gomez a dit qu’elle ne savait pas si elle était une bonne actrice, mais Martin et Short lui ont beaucoup appris pendant la production. Après avoir filmé le dernier épisode, Gomez a plaisanté en disant qu’elle voulait refaire le premier épisode “à cause de la façon dont je me suis développé et ressenti vers la fin”. Elle a également appelé Martin et Short “deux oncles fous” qui sont “si humbles et gentils”.

Martin, 75 ans, et Short, 71 ans, ont également fait l’éloge de Gomez. “Quand Selena est à l’écran, le spectacle est élevé et plus mystérieux. La caméra l’aime”, a déclaré Marin. Gomez “fonde tout dans cette prestation sèche et hilarante. C’était un rêve de travailler avec cette brillante jeune femme”, a ajouté Short.

Au cours de la table ronde, Gomez a également parlé de la tristement célèbre photo de paparazzi d’elle portant un (faux) pull taché de sang prise pendant le tournage. Gomez était “super paranoïaque” après que la photo ait fait surface, mais “je pense qu’une fois qu’elle est sortie, c’était ce que c’était”, a-t-elle déclaré, rapporte The Wrap. Martin n’a cependant jamais été inquiet, ajoutant qu’il ne pensait pas que quiconque puisse « interpréter un point de l’intrigue de la série à partir d’une photographie de tout ce que nous avons fait », car ce n’était qu’un infime indice de ce qui se passe dans la série de 10 épisodes.