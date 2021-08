Selena Gomez répond à la “blague” de la greffe de rein Good Fight

Selena Gomez a répondu à une référence « insipide » à sa greffe de rein présentée dans The Good Fight. La scène en question se produit lorsque les personnages discutent des sujets sur lesquels il devrait être interdit de plaisanter en raison de “l’annulation de la culture” et que “la greffe de rein de Selena Gomez” est suggérée.

“Je ne sais pas comment écrire des blagues sur les transplantations d’organes pour les émissions de télévision est devenu une chose, mais malheureusement, c’est apparemment le cas”, a écrit Selena sur Twitter. “J’espère que dans la salle de l’écrivain suivante, lorsqu’une de ces blagues insipides sera présentée, elle sera immédiatement dénoncée et ne passera pas à l’antenne.”

Elle a ajouté “Mes fans me soutiennent toujours. Je t’aime” et a demandé aux gens de “s’il vous plaît vous inscrire pour être un donneur d’organes” s’ils le peuvent.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que Selena doit faire face à sa santé littérale étant une punchline dans une émission de télévision. Peacock, Universal Television et les producteurs exécutifs de Saved by the Bell ont présenté des excuses sur Today après l’indignation du public à propos d’une blague qu’ils ont faite à propos de Selena dans un épisode de l’année dernière :

“Nous nous excusons. Nous n’avons jamais eu l’intention de faire la lumière sur la santé de Selena », indique le communiqué. “Nous avons été en contact avec son équipe et ferons un don à son association caritative, le Selena Gomez Fund for Lupus Research à l’USC.”

Pouah. Espérons que le message de Selena soit entendu et que cela ne se reproduise plus.

