Selena Gomez répond aux critiques pour avoir bu de l’alcool après sa greffe

« Mes reins étaient finis »Gomez a déclaré au programme TODAY en octobre. « C’était tout, et je ne voulais pas demander à une seule personne dans ma vie. L’idée de demander à quelqu’un de le faire était très difficile pour moi. Elle s’est portée volontaire et elle l’a fait. Et à part quelqu’un qui veut faire du bénévolat, il est incroyablement difficile de trouver quelqu’un de compatible. Le fait qu’elle était candidate, je veux dire c’est incroyable. Ce n’est pas réel », a-t-il déclaré à l’époque à propos de votre greffe.

Depuis qu’il est devenu public que Selena Gomez a reçu une greffe de rein, l’actrice et chanteuse a dû répondre à des séries télévisées qui ont fait des blagues et ridiculisés sur sa procédure de santé.

« Je ne sais pas comment écrire des blagues sur les transplantations d’organes pour les émissions de télévision est devenu une choseMais malheureusement, c’est devenu cela « , a écrit Selena dans un tweet en août. Mes fans me soutiennent toujours. JE LES AIME. »