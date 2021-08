Selena Gomez reproche à la série Good Fight de faire une blague sur sa greffe. La chanteuse s’est servie de ses réseaux pour critiquer la série qui faisait référence à sa greffe de rein en 2017.

Ce mardi, la chanteuse a écrit :

Je ne sais pas comment écrire des blagues sur les transplantations d’organes pour les émissions de télévision est devenu une chose, mais malheureusement, c’est apparemment le cas. J’espère que dans la salle de l’écrivain suivante, lorsqu’une de ces blagues insipides sera présentée, elle sera immédiatement dénoncée et ne passera pas à l’antenne. – Selena Gomez (@selenagomez) 3 août 2021

«Je ne sais pas comment écrire des blagues sur les transplantations d’organes pour les émissions de télévision est devenu populaire, mais malheureusement, c’est apparemment le cas. J’espère qu’à la prochaine réunion des scénaristes, lorsqu’une de ces blagues ringard arrivera, elle attirera immédiatement son attention et ne sera pas diffusée. »

Il s’avère que sur les réseaux sociaux, les fans de Selena critiquaient la série pour son récent épisode, où les personnages réfléchissaient à des idées pour un cadre de télévision (Wayne Brady). Le groupe commence alors à nommer des sujets interdits, Jay (Nyambi Nyambi) notant que les comédiens d’aujourd’hui “ont besoin de la permission de raconter une blague”. Les sujets que le groupe a déterminés étaient tabous, notamment la nécrophilie, l’autisme et “la greffe de Selena Gomez”.

Bon, comme vous pouvez le voir, là, ils ne plaisantaient pas, ils nommaient un sujet considéré comme tabou ou interdit. Mais bien sûr, aucun d’entre eux n’a vu cela, et ils ont tout sorti de son contexte.

Et c’est exactement ce que rapporte Variety. Une source proche de la production a déclaré à Variety que la référence était sortie de son contexte :

“Si vous regardez tout l’épisode, la référence à Selena Gomez fait partie d’une discussion que les personnages ont sur des sujets sur lesquels il n’est pas correct de faire des blagues, et l’idée de la culture de l’annulation et de l’annulation pour avoir raconté un mauvaise blague. La référence est que la greffe de Selena Gomez n’est pas quelque chose dont on peut plaisanter. »

EXACTEMENT !! Aucun n’a vu l’intégralité de l’épisode et n’a entendu que “la greffe de Selena” et n’a couru vers les réseaux en disant qu’ils se moquaient d’elle. Mon Dieu, en lisant ceci, je vois un exemple clair de pourquoi les réseaux sont pleins de désinformation, de fausses nouvelles, parce que personne ne lit l’information complète, ni ne voit l’intégralité des programmes (vidéos, émissions), ils ne lisent / écoutent qu’une ligne ou phrase et de Là, ils obtiennent toute une histoire que rien à voir. Dans la série The Good Fight, ils ne se moquaient pas ou ne faisaient pas de blagues sur la greffe de Selena, ils soulignaient qu’il s’agissait d’un sujet dont personne ne peut se moquer.

Mais Selena n’a pas vu le chapitre non plus, elle a seulement lu ce que ses fans lui ont dit puis elle est allée les remercier de l’avoir soutenue et les a encouragés à être donneurs d’organes.

Mes fans me soutiennent toujours. JE T’AIME. Si vous êtes en mesure de vous inscrire pour être un donneur d’organes https://t.co/4GSEiHEfEf – Selena Gomez (@selenagomez) 3 août 2021

Et bien, même s’il est compréhensible qu’elle se défende pour ce genre de chose, c’est très différent de ce qui s’est passé avec la série “Save by The Bell” où ils ont utilisé la greffe de Selena comme une blague, les étudiants de Bayside spéculaient sur le l’identité du donneur. Lorsque Selena a subi la greffe, elle a elle-même révélé dans une déclaration que son donneur était son amie proche et actrice, Francia Raisa. Peacock, NBC Universal et les producteurs de la série se sont ensuite excusés et ont retiré la scène de l’épisode.

Ainsi, Selena Gomez reproche à la série The Good Fight de faire une blague sur sa greffe. Et il s’avère qu’ils n’en faisaient pas vraiment une blague… Cela aurait été mieux si je leur disais d’arrêter de la mentionner ou d’utiliser ce qui lui est arrivé (parce que vraiment, parfois dans la série ça arrive). Vous pouvez même lire des commentaires de fans qui vous disent que vous exagérez, que tout est pire que quand il y a des choses plus importantes à régler, d’autres vous disent qu’il est un peu tard c’était il y a environ un mois, d’autres pointent du doigt qu’il ne comprenait pas ce qui se passait dans le chapitre et qu’il avait un peu le sens de l’humour.

