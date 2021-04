Selena Gomez révèle qu’elle envisage de se retirer de la musique

Fury pour la nouvelle chanson de Selena Gómez 0:47

. –– Selena Gomez a partagé que la musique ne sera peut-être pas éternelle dans son avenir.

L’actrice et chanteuse a admis cette considération dans une interview avec le magazine Vogue, dont elle fera la couverture du numéro d’avril.

«Il est difficile de continuer à faire de la musique quand les gens ne vous prennent pas nécessairement au sérieux. J’ai eu des moments où je me suis dit «à quoi ça sert, pourquoi est-ce que je continue à faire ça?», A déclaré Gomez.

Elle a ensuite partagé que pour elle, «« Lose You to Love Me »était la meilleure chanson qu’elle ait jamais sortie, et pour certaines personnes, ce n’était toujours pas suffisant. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui aiment ma musique. Pour cela, je suis très reconnaissant, pour cela, je continue. Mais je pense que la prochaine fois que je ferai un album, ce sera différent. Je veux l’essayer une dernière fois avant de retirer peut-être la musique.

Selena Gomez a fait ses débuts en 2009 avec son album «Kiss & Tell». Elle a ensuite sorti trois autres albums solo et deux autres albums sous Selena Gomez & the Scene.