Selena Gomez savait qu’elle serait “mangée vivante” après le look du gala du Met 2018

“Pour le Met Gala, je me préparais et nous voulions ajouter de la couleur, alors j’ai mis un peu de cette lotion de bronzage, et c’était vraiment beau et très uniforme”, se souvient Selena. “Au fur et à mesure que la soirée avançait, elle devenait de plus en plus sombre et je ne l’ai pas remarqué.”

En fait, la chanteuse de Rare n’a découvert l’échec de l’autobronzage que lorsqu’elle a finalement atteint son siège. À ce stade, elle avait déjà foulé le tapis rouge, posé pour des photos et s’était mêlée à d’autres célébrités.

Comme elle l’a expliqué, “Je suis au Met Gala… Je marche, j’essaie d’être toute belle. Et je regarde une photo de moi quand je m’assieds, et je suis complètement orange.”