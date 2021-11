Selena Gomez s’inspire-t-elle de Chris Evans pour la mode ? Les fans pensent…

Y avait-il un petit indice de Knives Out qui a en quelque sorte fait son chemin hors écran?

Au cours du dernier mois environ, des rumeurs d’une histoire d’amour entre Chris Evans et Selena Gomez ont circulé sur les réseaux sociaux et les fans sont convaincus que les deux ont secrètement commencé à sortir ensemble. Avance rapide jusqu’au week-end dernier quand Taylor Swift a posté un joli TikTok d’elle-même avec Selena à ses côtés. Cela semble assez innocent, non?

Eh bien, lorsque la caméra a tourné sur la star de Only Murders in the Building, les fans n’ont pas pu s’empêcher d’avoir l’impression d’avoir déjà vu son confortable pull en tricot torsadé blanc quelque part auparavant – notamment sur l’acteur du film de 2019 Couteaux sortis.

Cue la frénésie.

« Pas Selena et Chris Evans ayant le même pull », a écrit un utilisateur de Twitter. Tandis qu’un autre tweetait : « UHM, POURQUOI LE PULL DE SELENA ME RAPPELLE CE PULL KNIVES OUT PORTÉ PAR CHRIS EVANS ? » Un TikToker a mis en ligne une vidéo mettant en vedette le clip de Selena dans son tricot torsadé, suivie d’une photo de Chris portant son pull très similaire dans le film, sous-titrant son message, « CE N’EST PAS UNE COINCIDENCE ».