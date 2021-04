Selena Quintanilla: icône de style

Au-delà de son héritage musical, on se souvient de la reine du tex-mex pour une autre de ses contributions à la culture pop: son grand style vestimentaire.

La chanteuse texane adorait inclure des vêtements brillants dans son placard.

Elle portait de nombreuses tenues noires auxquelles elle était fascinée par l’ajout d’appliqués et d’ornements dorés.

L’interprète aimait également porter des bijoux uniques avec ses tenues frappantes.

Le blanc était une option complètement différente du reste de son placard, qui était principalement noir, qui est également entré dans l’histoire parce qu’il avait l’air très chic.

La reine du pantalon à la taille et amoureuse du cuir.

Son bustier le plus célèbre, sa large ceinture, ses vestes et ses bottes ornées faisaient également partie de son cachet personnel et elle a donc été immortalisée au musée Madame Tussauds à Hollywood.

Toujours prêt à briller. Cette tenue de miroirs et d’anneaux métalliques était une autre preuve que la reine du tex-mex n’avait pas peur des propositions avant-gardistes.

En 1994, elle remporte son premier Grammy pour son album Selena Live! Et elle avait l’air spectaculaire dans un design blanc argenté, ajusté à sa jolie silhouette.

Selena était fascinée par les bérets et les portait de toutes les couleurs dans ses présentations.

Selena était d’origine mexicaine et a eu à de nombreuses reprises d’importants projets et présentations dans ce pays. En 1993, il visite la ville d’Acapulco avec son groupe Los Dinos et porte un bustier emblématique.

Sa célèbre combinaison violette brillante qui était attirée vers le corps. Après sa mort inattendue, Selena a été enterrée avec lui.

Selena adorait les bustiers courts ornés de strass.