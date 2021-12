Selena Quintanilla son mari dévoile une photo inédite de la chanteuse | .

Cela fait plus de 26 ans que Selena Quintanilla a perdu la vie lorsqu’elle a reçu un impact direct du président de son propre fan club et aussi de sa meilleure amie de l’époque, Yolanda Saldivar.

Un événement très malheureux qui a laissé un grand vide dans la vie de ses fans et bien sûr aussi de ses mari Chris Pérez, qui n’a cessé de se souvenir d’elle et d’observer les photos qu’ils avaient ensemble.

A cette occasion, celle qui était son mari se souvenait qu’à une certaine occasion elle avait assuré qu’elle ne publierait jamais ce La photographiePourtant, récemment je me souvenais de celle qui fut sa femme pendant trois ans de 1992 à 1995, partageant cette photo sur laquelle ils vivaient la plénitude de leur amour.

Les ex-intégrant de ‘Los Dinos’ Il a revécu ce moment où ils étaient tous les deux ensemble sur scène, alors qu’il jouait de la guitare, elle avait son micro et ils étaient dos l’un à l’autre profitant du moment et se rejoignant par l’harmonie qu’ils généraient.

Une photo vraiment légendaire qui dépeint ce moment inoubliable pour Chris, même si elle le remplira sûrement aussi de tristesse qu’il n’ait pas pu continuer à générer ces moments si pleins de chaleur.

Chris Perez partage ses meilleurs moments avec Selena Quintanilla.

Le musicien a décidé de révéler pourquoi il a partagé la photo sur ses réseaux sociaux : « Il y a longtemps, dans une galaxie très, très lointaine… J’ai promis à la personne qui m’a donné cette photo que je ne la partagerais pas sur les réseaux sociaux, après tout. , je sens qu’il est très important de garder certaines choses pour moi ».

Mais c’est grâce à leur anniversaire de mariage que Chris a estimé qu’il devait laisser la photo continuer et partager avec le monde, une image incroyable qui représente les choses qui ont été les plus importantes pour lui dans la vie, l’amour, la musique et la loyauté.

Continuez à profiter et à découvrir ce type de photographies inédites sur Show News, où nous partagerons avec vous tout ce qui est intéressant à propos de Selena Quintanilla et d’autres grands artistes.