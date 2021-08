Self Marketing : Comment se promouvoir sur les réseaux sociaux

Selon Statistique, près de 4 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la population mondiale, utilisent une forme ou une autre de médias sociaux. En outre, environ 40 % de ces internautes interagissent sur les réseaux sociaux à des fins d’auto-marketing et d’affaires.

Les médias sociaux offrent d’innombrables possibilités de présenter vos activités ou initiatives commerciales au public ou à d’autres entreprises. Pour développer avec succès vos techniques d’auto-marketing, l’objectif essentiel doit être d’employer une stratégie qui véhicule un message cohérent et précis, génère une sensibilisation positive des consommateurs et encourage l’interaction avec les clients potentiels.

Cependant, pour optimiser la notoriété de la marque, vous aurez besoin de données et d’indicateurs spécifiques pour :

reconnaître comment les téléspectateurs en ligne réagissent à votre message comprendre pourquoi ils peuvent être intéressés par votre histoire déterminer la raison pour laquelle ils peuvent passer à autre chose au lieu d’agir

Les médias sociaux offrent des opportunités presque illimitées d’auto-marketing ou d’augmentation de la notoriété de vos produits et services. Avec le potentiel d’être beaucoup plus ciblés et ciblés qu’avec des efforts médiatiques plus traditionnels, même les particuliers et les plus petites entreprises peuvent désormais se permettre de vanter efficacement leurs produits et leurs forces dans un large éventail.

Un concept de marketing populaire qui s’applique à l’auto-marketing efficace dans les médias sociaux est la théorie de l’entonnoir. Ce concept définit le parcours d’un client potentiel du point de ne pas savoir qui vous êtes à l’acceptation, à la confiance et à la conversion totales. Alors que certains prospects peuvent cliquer tôt en raison d’un manque d’intérêt, d’autres devraient être entraînés plus loin dans les étapes de clôture de votre entonnoir. Le travail d’un auto-marketeur consiste à maintenir l’élan nécessaire pour amener les prospects de plus en plus loin dans l’entonnoir, aboutissant finalement à une conversion de prospects.

Mais la clé d’un taux de conversion plus élevé dépendra du pourcentage de votre public potentiel qui est attiré en premier lieu.

Trouver un outil d’automatisation du marketing avec la fonctionnalité pour configurer votre campagne marketing unique à lancer rapidement sur Telegram, WhatsApp, Instagram et d’autres médias sociaux peut être votre meilleur plan d’action. Laissez les plateformes d’automatisation du marketing envoyer des e-mails, des SMS et des notifications push à votre public cible pendant que vous vous concentrez sur d’autres éléments à valeur ajoutée de votre entreprise.

Tout aussi important, l’analyse continue des performances de votre campagne marketing sur les différentes plateformes de médias sociaux est la clé d’un automarketing réussi.

Voici 5 façons efficaces de promouvoir votre contenu en utilisant les médias sociaux.

Adoptez la règle des 80/20 pour les médias sociaux pour l’auto-marketing

L’un des concepts les plus importants à retenir sur le développement de la marque est que les gens se lasseront bientôt de ne lire que vos points forts et vos services à valeur ajoutée. Tout comme lors d’un cocktail en direct ou d’un autre rassemblement social, les gens commenceront rapidement à s’éloigner de votre espace lorsqu’ils apprendront que votre sujet préféré est vous-même.

De nombreux spécialistes du marketing des médias sociaux utilisent la règle des 80/20 pour éviter l’auto-promotion flagrante. Le concept suggère que 80% du contenu que vous publiez sur les réseaux sociaux doit être informatif et précieux, suffisamment fiable, espérons-le, pour vous établir en tant qu’expert sur le sujet.

Les 20% restants du matériel doivent définir clairement qui vous êtes et ce que vous proposez de manière positive et cohérente. Plus important encore, démontrer votre expertise sur un sujet spécifique contribuera grandement à créer un public fidèle.

Par conséquent, n’oubliez jamais d’éviter les contenus monotones.

Devenez reconnu comme un expert sur votre sujet

La meilleure façon d’attirer l’attention sur votre marque est de présenter du matériel utile, exploitable, réfléchi et qui résout un problème, le cas échéant.

Rédigez soigneusement toutes les publications sur les réseaux sociaux et recherchez le contenu en profondeur avant de publier. Cela soutiendra votre objectif principal de développer la confiance et de faciliter la fidélité à la marque.

Car la confiance du client est la base de toute relation à long terme. Fournir des informations véridiques et des avis d’experts sur des sujets pertinents qui aident vos lecteurs à atteindre leurs objectifs créera généralement le lien souhaité.

Avec votre site Web, Facebook, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux, il est essentiel de maintenir une image cohérente. De nombreuses entreprises utilisent même un guide multimédia qui définit les publications et les composants du site Web en fonction de l’utilisation spécifique du logo, des polices, des couleurs, du ton et, surtout, du ton et du message. Pour éviter toute confusion sur une plate-forme encombrée, restez toujours cohérent avec vos publications afin que votre public ne soit jamais confus quant à qui vous êtes et ce que vous représentez.

Le signe le plus évident que votre contenu suscite l’intérêt provient des requêtes, des commentaires et d’autres formes d’interaction. Les commentaires et la discussion vous permettent de répondre immédiatement avec des explications et des éclaircissements qui peuvent susciter une conversation plus approfondie.

Une interaction continue améliore le succès de votre conversion.

Le signe ultime du succès dans votre effort d’auto-marketing est d’inspirer les autres à commenter votre marque ou des sujets connexes. Aujourd’hui, les clients potentiels aiment apprendre des autres sur leurs expériences et, à mesure que votre réputation grandit, cela peut créer un «effet boule de neige».

Conclusion

Les particuliers et les entreprises utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux pour leurs stratégies de marketing ou de marque pour leurs entreprises en pleine croissance. Les comptes de réseaux sociaux sont l’un des moyens les plus efficaces d’atteindre plus de personnes pour moins d’argent, d’augmenter les ventes, d’augmenter les achats répétés, la notoriété de la marque et la fidélité des clients. Cependant, comme le nombre d’utilisateurs sur les plateformes sociales augmente constamment, les propriétaires d’entreprise ont du mal à s’engager avec leurs clients. Pour obtenir les meilleurs résultats, de nombreux spécialistes du marketing utilisent des logiciels d’automatisation du marketing, car ces outils leur permettent de collecter et d’unir toutes les données dans un profil client consolidé qui fournit un retour continu sur leurs performances.

Le message a été publié à l’origine ici.