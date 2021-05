Selfie à l’âge du vaccin: le “ vaxxie ” est maintenant une rage, venant comme source d’espoir, ainsi que FOMO pour les internautes

Une photo d’archive de Dolly Parton se faisant vacciner contre le coronavirus @ Dollyparton, via .

plus tôt cette année, le philanthrope et magnat des affaires américain Bill Gates a publié sur Twitter: «L’un des avantages d’avoir 65 ans est que je suis admissible au vaccin Covid-19. J’ai reçu ma première dose cette semaine et je me sens bien. Merci à tous les scientifiques, participants aux essais, organismes de réglementation et travailleurs de la santé de première ligne qui nous ont amenés à ce point. »

Bill Gates n’est pas le seul à partager des nouvelles de sa vaccination avec le monde. «Dolly reçoit une dose de son propre médicament», a écrit Dolly Parton sur Instagram, en référence au million de dollars qu’elle a donné l’année dernière pour la recherche sur le vaccin contre le coronavirus au Vanderbilt University Medical Center, qui a travaillé avec Moderna. En fait, le haut à épaules dénudées bleu marine pailleté, conçu par le directeur créatif Steve Summers, qu’elle portait pour sa vaccination était également à la mode.

«J’ai eu mon premier coup… Ça n’a vraiment pas fait si mal… Le second a été facile… Oui, tu es vacciné!» Ce sont toutes des manières différentes de partager en ligne les informations sur la vaccination, qui se présentent comme une assurance, une source d’espoir et une célébration. C’est peut-être pourquoi le selfie du vaccin est vital et viral. Le «vaxxie» devient aujourd’hui une tendance des médias sociaux.

Les politiciens et les célébrités font tous partie de cette tendance. Du Premier ministre indien Narendra Modi et du président américain Joe Biden à des célébrités comme l’acteur anglais Ian McKellen, tous leurs clichés ont fait la une des journaux. Leur pose pour les caméras est également un moyen de convaincre le public de l’innocuité et de l’efficacité du vaccin.

L’un des avantages de l’utilisation des médias sociaux est que l’on peut créer des vagues d’opinion publique. Un grand nombre de personnes ont ressenti une hésitation à se faire vacciner. Ils ont des questions et des doutes. L’auto-clic est un bon moyen de convaincre ceux qui ne font pas confiance au vaccin. Après tout, si vous voyez vos pairs se faire vacciner, vous êtes plus susceptible de vous faire vacciner aussi.

La nouvelle de la vaccination des travailleurs de première ligne – les premiers à se faire vacciner – a également apporté une reconnaissance et un sentiment de gratitude pour leur travail. Namrata Jain, psychologue et conseillère en relations basée à Mumbai, déclare: «À mesure que les vaccinations se déplaçaient vers la population gériatrique, les selfies ont apporté un sentiment de bonheur, de sécurité et de sûreté pour les personnes dont les parents avaient des comorbidités de plus de 60 ans. Cela a donné un sentiment de soulagement qu’ils soient beaucoup plus en sécurité maintenant. Mais le revers de la médaille est qu’au fur et à mesure que de plus en plus de gens ont commencé à poster, cela est devenu une tendance et a commencé à produire un effet FOMO (la peur de passer à côté) qui a apporté un sentiment d’anxiété, d’incertitude et de peur anticipée. Tout cela peut aggraver les problèmes de santé mentale de quelques personnes qui étaient déjà sujettes à la détresse, à l’anxiété, à la peur et à la tristesse.

Que cela vous rende anxieux ou soit une occasion de réconfort, car vous pouvez rencontrer, étreindre et saluer vos proches sans aucun problème, les selfies de vaccins se sont répandus sur les réseaux sociaux et les applications. «Le virus a tué de nombreuses personnes dans le monde et les gens sont dans une grande détresse financière, émotionnelle et physique. Dans la situation donnée, le vaccin a apporté un certain espoir de guérison. En prenant des vaccins, on protège non seulement soi-même, mais aussi la communauté contre le virus.

C’est ce sentiment de contribution à la société, un sentiment d’accomplissement et une envie d’être perçu comme un citoyen sûr et responsable, qui pousse une personne à prendre un selfie. Prendre un selfie tout en étant vacciné et le diffuser dans le monde aide à étouffer les rumeurs qui circulent sur ses graves effets secondaires », déclare Nazneen Shaikh, un professionnel de la communication basé à Bombay.

En fait, beaucoup ont parcouru des stands de selfie, posant et cliquant, et encourageant les gens à partager des photos en ligne avec des hashtags tendance. Cela permet également de réduire la propagation de la désinformation. Le selfie du vaccin peut apporter du réconfort dans tout l’isolement et la morosité dans lesquels nous nous trouvons actuellement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.