Selfridges à vendre, les soumissionnaires incluent des fonds souverains – WWD

LONDRES – C’est officiel. Selfridges envisage une vente et les conseillers du Credit Suisse ont envoyé une note d’information aux investisseurs potentiels, selon des sources du secteur.

Le Times de Londres a rapporté la nouvelle lundi, à la suite d’un rapport antérieur en juin selon lequel la société envisageait une vente après avoir été approchée par un soumissionnaire potentiel avec une offre de plus de 4 milliards de livres sterling pour ses entreprises britanniques, irlandaises et néerlandaises. Il est entendu que l’entreprise canadienne n’est pas incluse.

L’offre annoncée fait suite au décès de Galen Weston à l’âge de 80 ans des suites d’une longue maladie. Le regretté Weston avait été à la tête de sociétés alimentaires, de vente au détail et immobilières en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Parmi ses avoirs figuraient Selfridges Group, comprenant quatre magasins au Royaume-Uni ; Brown Thomas et Arnotts en Irlande ; De Bijenkorf aux Pays-Bas et Holt Renfrew au Canada.

Des sources ont indiqué que les fonds souverains, tels que Adia d’Abou Dhabi, le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite et la Qatar Investment Authority, qui possèdent déjà Harrods, étaient des soumissionnaires intéressés. Lane Crawford de Hong Kong est également considérée comme un acheteur potentiel.

Il est entendu que deux ou trois acheteurs potentiels avaient déjà manifesté leur intérêt, mais aucune offre formelle n’avait été faite.

George Wallace, PDG de MHE Retail, a déclaré que 4 milliards de livres sterling est un prix élevé, mais « comme nous l’avons vu lorsque les Qataris ont racheté Harrods il y a quelques années, les fonds de richesse sont prêts à payer une prime pour les trophées, et Selfridges est un bijou rare.

« L’entreprise s’appuie sur une audience mondiale et les achats physiques sont la clé de la marque. Cela ajoute un risque supplémentaire car les perspectives de voyages internationaux restent incertaines. Le trafic client est faible maintenant, mais je suppose qu’il y aura éventuellement un gros rebond et que les foules reviendront, quel que soit le temps que cela puisse prendre. Difficile de dire combien de temps durera le processus, mais ce ne sera pas une braderie”, a-t-il ajouté.

Guy Elliott, vice-président senior de la vente au détail chez Publicis Sapient, a émis l’hypothèse que la famille Weston “pourrait ne pas vouloir attendre aussi longtemps que le rétablissement pourrait prendre, car aussi glamour que soit une” destination “Selfridges, un magasin avec une telle stature historique n’est pas à l’abri de changeant les habitudes de consommation, et a connu son année la plus difficile de ses 113 ans d’histoire en raison de la pandémie, ou “peut-être la propriété emblématique qui tenait une place si spéciale dans le cœur de Galen Weston, avec son décès, le groupe cherche à se départir un actif vieillissant et en détresse.

La propriété à vendre est estimée à seulement environ la moitié du prix de 4 milliards de livres. Elliott a déclaré qu’il serait sage de supposer que l’acheteur final chercherait à capitaliser sur sa première marque, et cela finirait par être un achat « pièce maîtresse » plutôt qu’un investissement purement financier.

Il a également souligné que malgré tout l’intérêt du marché et le processus d’enchères, la famille Weston pourrait toujours décider de ne pas vendre à la fin. “Comment [the second half of] 2021 en termes de reprise sera probablement le facteur décisif », a ajouté Elliott.

Comme indiqué en mai, la famille Weston a vu sa richesse augmenter de 470 millions de livres à 11 milliards de livres au cours de la dernière année, ce qui en fait la 10e famille la plus riche du Royaume-Uni, selon un classement annuel du Sunday Times de Londres.

Bien que Selfridges ait été affecté par les mesures de verrouillage et de distanciation sociale de COVID-19, il reste un détaillant avant-gardiste à Londres et un magasin de destination, établissant une multitude de collaborations et de nouveaux concepts.

Pendant le verrouillage en juillet dernier, le magasin a licencié 14% de ses employés, soit 450 emplois, et a déclaré qu’il se préparait à des temps difficiles en raison de l’impact des fermetures de verrouillage.

À l’époque, la directrice générale du groupe, Anne Pitcher, avait prédit que la reprise serait lente, avec des prévisions de ventes pour 2020 « considérablement inférieures » à celles de 2019.

Elle a déclaré que le magasin devait apporter des “changements fondamentaux” et avait examiné tous les aspects de l’entreprise: “nos structures, nos coûts, nos méthodes de travail – de haut en bas, ne négligeant aucun effort pour nous assurer que nous sommes aptes à but et l’avenir.

Parmi les changements, Selfridges a dévoilé lundi un look audacieux dans son magasin de Birmingham, en Angleterre, avec sa forme bleue sinueuse et sa grande façade en disque argenté désormais recouverte de motifs noirs et roses conçus par Osman Yousefzada.

La commission d’art public, intitulée « Infinity Pattern 1 », couvre plus de 107 639 pieds carrés et constitue un nouveau point de repère radical pour la ville.

Il sera pleinement exposé jusqu’à la fin de l’année et sera démonté progressivement l’année prochaine tandis que le magasin subira d’importantes rénovations jusqu’à l’été prochain. Il devrait être terminé juste avant les Jeux du Commonwealth.