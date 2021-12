Selfridges confirme la vente à Central Group et Signa Holding

Selfridges a été fondée en 1908 par Harry Gordon Selfridge. // Selfridges a été vendu à Central Group et Signa Holding // La transaction verra Selfridges Group devenir une partie du portefeuille combiné Central et Signa de grands magasins de luxe.

La famille Weston a vendu le groupe de vente au détail de luxe Selfridges au détaillant Signa Holding et à la société immobilière Central Group.

Un communiqué publié vendredi par Central Group a déclaré que l’acquisition « créerait l’un des principaux groupes mondiaux de grands magasins de luxe omnicanaux ».

Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués publiquement, mais la BBC a rapporté que la vente avait été réalisée pour 4 milliards de livres sterling.

LIRE LA SUITE:

On dit que la décision de vendre Selfridges aurait été motivée par le décès cette année de Galen Weston, qui a dirigé l’acquisition de Selfridges auprès du groupe Sears en 2003.

Le portefeuille Selfridges comprend 18 grands magasins, dont Selfridges à Londres, Manchester et Birmingham, de Bijenkorf aux Pays-Bas, Brown Thomas et Arnotts en Irlande, leurs plateformes de commerce électronique associées et les propriétés à Londres, Manchester et cinq sites en Irlande.

La transaction verra Selfridges Group devenir une partie du portefeuille combiné de Central et Signa de grands magasins de luxe. Cela comprendra Rinascente en Italie, Illum au Danemark, Globus en Suisse et The KaDeWe Group en Allemagne et en Autriche.

Selfridges a été fondée en 1908 par Harry Gordon Selfridge. W Galen Weston a acheté le magasin phare d’Oxford Street Selfridge en 2003 et a formé le groupe Selfridges en 2010.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette