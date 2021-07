Selfridges transforme la façade de son magasin emblématique de Birmingham

in

L’installation d’art restera en place pendant que le magasin subira d’importants travaux de rénovation.

Plus tôt cette semaine, Selfridges a officiellement dévoilé une nouvelle commande d’art public de l’artiste Osman Yousefzada dans son magasin de Birmingham.

Le bâtiment emblématique, célèbre pour sa forme bleue bulbeuse et ses grands disques argentés, est désormais recouvert de la plus grande toile du monde mettant en valeur le motif à motifs noirs et roses de Yousefzada.

Cette nouvelle installation artistique, co-commandée avec la galerie Ikon à Birmingham, intitulée Infinity Pattern 1, a radicalement changé la ligne d’horizon de Birmingham car elle s’étend sur 107 639 pieds carrés.

Infinity Pattern 1 aborde les questions de race, de travail et de migration et pour Yousefzada, né à Birmingham et fils de migrants pakistanais-afghans, l’œuvre contient des éléments autobiographiques.

Le cœur de son concept est un monde sans frontières, qu’elles soient physiques ou imaginaires, représenté par le motif.

Osman Yousefzada photographié à côté de son œuvre.

“Le travail est ancré dans les éléments autoethnographiques de la migration, de la formation de la communauté et de la façon dont ils se produisent, interagissent et s’installent”, a déclaré Yousefzada.

« L’œuvre reflète mon histoire personnelle et plus largement mon histoire ethnique et certains des symbolismes inhérents à ma culture.

Cette œuvre d’art publique majeure, qui fait partie de l’engagement de longue date de Selfridges à soutenir la créativité dans les villes où se trouvent ses magasins, restera dans son état achevé jusqu’à la fin de l’année.

« Selfridges célèbre les communautés de Birmingham à travers une commission artistique unique qui représente à la fois l’optimisme et la transformation », a déclaré la directrice créative de Selfridges, Hannah Emslie.

« Cette nouvelle œuvre d’Osman Yousefzada est édifiante mais aussi significative et profondément liée au tissu et à la culture de la ville.

“En changeant la ligne d’horizon – à un moment où la ville elle-même change – nous espérons rendre le monde plus lumineux grâce à l’expression créative, et les habitants de Birmingham encore plus fiers de leur ville emblématique.”

L’installation sera démantelée au cours de l’année prochaine tandis que d’importants travaux de rénovation du magasin, commencés l’hiver dernier, s’achèveront juste avant les Jeux du Commonwealth.

L’installation de Yousefzada a été choisie suite à un concours international mené par l’Ikon, galerie d’art de Birmingham.

