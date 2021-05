Selma Blair a eu des intentions cruelles sur Instagram et Sarah Michelle Gellar a laissé tomber la réponse parfaite

Les années 1980 reçoivent beaucoup de crédit, en tant que décennie, pour avoir perfectionné le genre des films pour adolescents. Une grande partie de cela va au travail de John Hughes, qui a livré des entrées emblématiques à la piscine pour adolescents comme Sixteen Candles, The Breakfast Club et Ferris Bueller’s Day Off. Mais ne dormez pas sur la décennie qui a suivi, les années 1990, car une part saine de films pour adolescents mémorables, aimés par une génération et considérés comme des classiques. Cruel Intentions de Roger Kumble tombe absolument dans ce domaine, avec le drame savonneux capturant le cœur des adolescents coquins qui se sont abonnés à Drama, avec un D majuscule, dans leur drame. La co-star de Cruel Intentions, Selma Blair, a récemment exploité la chaleur du film lorsqu’elle a publié cette photo sur Instagram, qui présentait un regard sur son personnage, Cécile. Il n’a fallu que des pinces à cheveux pour retrouver cette magie.