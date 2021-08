Selma Blair partage son parcours d’acceptation de la sclérose en plaques

in

Entretien émouvant de Selma Blair sur sa maladie 1:39

. – Selma Blair a estimé qu’elle “filmait les derniers jours de (sa) vie” lors d’un moment de tournage d’un documentaire qui sortira prochainement et qui suit son combat contre la sclérose en plaques (SEP), selon une bande-annonce de celle-ci.

L’actrice, surtout connue pour son travail dans des films tels que “Cruel Intentions” et “Legally Blonde”, a été diagnostiquée avec la maladie en 2018.

“Introducing, Selma Blair”, réalisé par Rachel Fleit, explore le processus d’acceptation personnelle et de résilience de Blair à mesure que son état progresse.

La bande-annonce de deux minutes, diffusée jeudi, commence par l’actrice descendant prudemment un escalier chez elle, tout en disant en voix off : “J’ai toujours pensé que j’étais dans une émission de téléréalité.”

“Comme si c’était dans un documentaire, mais seul Dieu le verrait et le désapprouverait”, ajoute-t-il alors qu’il atteint le bas des escaliers et prend la pose dans le miroir.

Il y a des moments où l’humour de la star de 49 ans cède la place à une réflexion silencieuse dans des journaux vidéo enregistrés à l’hôpital pendant une chimiothérapie.

“Ils m’ont dit de faire des plans pour mourir”, dit Blair dans la bande-annonce. “Pas parce que j’ai la sclérose en plaques, parce que je me bats contre la sclérose en plaques.”

Lorsque Blair a révélé son diagnostic pour la première fois en 2018, elle a déclaré qu’elle présentait des symptômes depuis des années, ce qui l’a amenée à croire qu’elle avait peut-être la maladie depuis plus d’une décennie.

“J’ai la sclérose en plaques. Je suis dans une exacerbation”, a-t-il écrit dans un post Instagram à l’époque.

“Je suis handicapé. Je tombe parfois. Je laisse tomber des objets. Ma mémoire est floue. Et mon côté gauche demande des directions à un GPS cassé. Mais nous le faisons.”

Selon la Mayo Clinic, la sclérose en plaques est une maladie chronique qui affecte le cerveau et la moelle épinière et amène le système immunitaire à attaquer la gaine protectrice (myéline) qui tapisse les fibres nerveuses. Cela peut causer des problèmes de vision, de mouvement des bras ou des jambes, de sensation ou d’équilibre.

“Introducing, Selma Blair” sort en salles le 15 octobre et sera disponible sur le service de streaming Discovery + à partir du 21 octobre.